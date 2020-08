Patty López de la Cerda les da un "regalito" a los americanistas con estupenda foto

Ciudad de México.- La conductora Patty López de la Cerda quien desde hace ya un buen tiempo no se le ve en televisión pero si en sus redes sociales con atrevidas y divertidas fotos, hace un par de días sorprendió a la comunidad americanista con una foto bastante retro. Patty posó con una camiseta del Club América de la década de los 90, donde la hicieron famosa los jugadores africanos que vinieron al futbol mexicano.

Fue el pasado lunes cuando la conductora volvió a dar de que hablar cuando publicó una foto con el jersey retro de las Águilas, aprovechó que ese día el conjunto de Coapa debutó en la Liga MX y lo hizo con victoria ante el Pachuca y ella feliz compartió la instantánea en sus redes, presumiendo su regalo de cumpleaños. " Espere el día perfecto para estrenar mi mejor regalo de cumpleaños", publicó.

No es un secreto que sea seguidora de las águilas pues durante transmisiones de TV Azteca cuando fue parte del equipo deportivo siempre presumía sus uniformes, incluso su cuenta de Instagram tiene evidencias de su amor por el América. Aunque recientemente dejó clara que en su corazón hay lugar para más equipos y fue el Arsenal de Inglaterra que logró hacerlo.

De igual forma en Instagram dejó ver como celebró el título de los 'Gunners' ante el título en la FA Cup sobre el Chelsea. En su imagen se podía ver como también posaba con el jersey del Arsenal, junto a una pequeña televisión, con la descripción de "Me encontré esta fotito... perfecta para hoy", misma que casí llega a los 20 mil likes.

Patty López de la Cerda es una de las famosas más activas en redes sociales con atrevidas fotos | Foto tomada del Instagram de Patty López

Fin de su relación con Vincent Janssen

En meses anteriores, Patty López de la Cerca estuvo como una de las personas más solicitadas en redes sociales ya que se filtró que mantenía una relación con el delantero del Monterrey Vincent Janssen. Aunque nunca se confirmó oficialmente, se supo que si hubo acercamientos entre ellos y que en algún momento se habrían visto. Las publicaciones en sus cuentas de Twitter daba a la especulación sobre este tema.

Vincent Janssen jugador del Monterrey | Jam Media

Luego de varias semanas las cosas se calmaron y no hubo más seguimiento en la relación que mantenían. Hoy ya varios meses se puede saber que no hay ya más entre ellos si es que hubo como se mencionaba en las redes sociales. En el caso de la conductora ha mantenido su vida personal en estos últimos años más privada, mientras que el holandés no se le ve envuelto en escándalos, solo en las últimas semanas cuando fue positivo por coronavirus y el pasar los días pudo recuperarse.

