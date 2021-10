Patty López de la Cerda ya busca disfraz para Halloween y Gatúbela al parecer fue el ganador

México.- Las fiestas de Halloween están a la vuelta de la esquina, solo son días los que faltan para que estas festividades "cobren vida" para ver los mejores disfraces y alguno que otro fracaso y eso lo tiene muy claro Patty López de la Cerda quien ya inició la búsqueda del atuendo perfecto para ese día.

A través de sus historias de Instagram Patty López de la Cerda se probó el que parece el elegido y se trata de la atractiva Gatúbela (Catwoman), la exconductora de TV Azteca posó frente al espejo con un atuendo de que aparenta ser como el del personaje de comics que acompaña a Batman en sus historia, solo que para Patty hubo un pequeño inconveniente.

En la misma publicación dejó claro que ese puede ser el traje a utilizar pero una talla más grandes pues aunque le queda muy bien de otras partes, un hay una en donde no le cierra y de forzarlo podría romperlo y esa es en la parte frontal que así normal forma un escote bastante pronunciado por lo que pide una talla más y de seguro le quedará.

"Creo que es como talla 12, no se cómo entré aquí. No me cierra, seguiremos informando", fueron las palabras de Patty López de la Cerda que al darse la vuelta otras partes lucen de maravilla y es que se ha puesto en línea y ha regresado al ejercicio y todo ya le ha dado buenos resultados y ese traje lo demuestra.

Patty López de la Cerda modela su disfraz de Gatúbela | Foto: Captura

Incluso la incluencer declaró que es una amante de los disfraces pero lamentablemente en sus publicaciones en redes sociales no tiene algunas evidencias, aún así con la simple imaginación puede ser más que suficiente para saber que Patty López de la Cerda luce de maravilla con lo que se ponga.

Por ahora no hay nada confirmado si para el día de Halloween Patty López de la Cerda utilizará el traje o solo fue para sus redes, aunque en el tema de alguna fiesta se ve complicado que asista a una por el tema de la pandemia que aún persiste, por lo que si podría optar es una reunión con sus personas de más confianza para estar conviviendo y así utilizar el traje de Gatúbela que ahora sus fans están ansiosos por verlo completo.