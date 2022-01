Patty López de la Cerda ya siente el fin de semana que se escapó a a playa para disfrutarlo

Jalisco.- La nueva vida de Patty López de la Cerda gracias a las redes sociales le dan la oportunidad de iniciar su fin de semana días antes para aprovechar cada momento como si fuera el último y es que con las facilidades que ahora tiene la modelo cualquiera en su lugar haría lo mismo. Ahora la exconductora de TV Azteca reveló que inició un tour por Jalisco en donde visitó Guadalajara para que en este fin de semana cerrar en Vallarta donde gracias a sus historias de Instagram se han visto los primeros regalos.

Si bien Patty López de la Cerda anunció en su carrete de Instagram que iría a la playa por ahora no ha compartido nada al respecto, pero gracias a sus historias se sabe que ya está disfrutando del sol y la playa, pero solo algunos afortunados que han revisado sus post se han dado cuenta de ello, pero quienes por ahora no se han enterado la pasarán mal al perderse de tan encantadoras fotos.

Leer más: ¡Que elegancia! Así se presentó Danik Michell a su vacunación contra el Covid-19

Patty López de la Cerda disfrutando ya de sus días libres | Foto: Captura

Entre las sorpresas que ha compartido por ese medio son algunos clips de ella ya disfrutando de un lugar especial, sin revelar ubicación pero con un sol radiante y una piscina en la que seguramente ya se ha relajado y claro un outfit más que acorde a la situación, modelando un traje de baño de dos piezas en color rosa que hace juego de gran forma con el tono de su piel y resalta sus encantos, algo que sus fans agradecen.

Se espera que Patty López de la Cerda luego de su viaje o cuando tenga el tiempo pueda compartir algo con sus seguidores de manera gratuita ya que con los que pagan por su contenido ya tienen algo exclusivo, incluso la misma influencer les avisó de una sorpresa en su OnlyFans mismo que será revelada en las siguientes horas. En los últimos días habría estado algo distante con sus redes, ya no había compartido nada pero ella misma reveló la razón.

Este fue otro de los regalos de Patty López de la Cerda a sus seguidores | Foto: Capura

Leer más: Liga MX Femenil: Mia Fishel ya tuvo su primer entrenamiento con Tigres y debutaría ante Bravas

Justo en sus redes aseguró que con su distanciamiento se debió a un momento de paz con ella misma y las redes sociales, aseguró que decidió ir de viaje sin tener la necesidad de compartir algo nuevo lo que le ayudó sentirse más libre, "Hola les quería platicar que (como seguramente lo han notado), en los últimos dos meses he estado un poco desconectada de mis redes sociales… No porque ya no me gusten, pero les quiero contar que he estado disfrutando la vida y más feliz que nunca!".