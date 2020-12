Paty Cantú entonó el himno nacional previo a la pelea Saúl 'Canelo' Álvarez vs Callum Smith

La cantante tapatía Paty Cantú fue la encargada de entonar el himno nacional de México, previo al combate entre el jalisciense Saúl "Canelo" Álvarez y el británico Callum Smith que se celebra esta noche en el Alamodome de San Antonio, Texas.

La contienda es por el súper campeonato de peso supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), que ostenta Smith, quien encara el compromiso más importante de su carrera. El evento es presentada por Eddie Hearn, de Matchroom Boxing.

Paty Cantú interpretó de manera magistral el himno mexicano, con su gran voz que la hecho triunfar en la música pop.

En 2008, la cantante originaria de Guadalajara, la misma ciudad de nacimiento del Canelo Álvarez, se lanzó como solista con su primer álbum Me quedo sola, del que se desprendieron los sencillos "Déjame ir", "No fue suficiente» y «Me quedo sola». En 2008 lanzó su álbum debut Me quedo sola, seguido de Afortunadamente no eres tú (2010), Corazón bipolar (2012), #333 (2018) y La mexicana (2020).

El 20 de febrero del año en curso, Cantú lanzó el sencillo "Cuando vuelvas" junto con su video que fue grabado en el estado de Durango, como el primer sencillo de su nueva producción discográfica titulada La Mexicana.