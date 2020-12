Paul Aguilar revela que el Club América no lo apoyó en el fallecimiento de su padre

Ciudad de México.- Solo han pasado unos cuantos días desde la salida oficial de Paul Aguilar de las filas del Club América y el zaguero derecho ha revelado algunos "trapitos" de los de Coapa. Entre ellos uno que le ha dolido mucho y es que compartió como cuando más necesitaba el apoyo del equipo el día que su padre falleció, nunca lo tomaron en cuenta.

Paul Aguilar habló para TUDN sobre como fue el trato del América durante 9 años, y si bien muchos de esos fueron alegría, los últimos posiblemente ya no, incluso en el día del fallecimiento de su padre cuando más necesitaba a su equipo, el calor de una institución la encontró en Pachuca, club que lo debutó y no con América que no le dio la debida importancia.

"Siempre voy a estar agradecido con Pachuca que fue el que me dio la oportunidad. Jesús Martínez una persona extraordinaria, que en todo momento estuvo en contacto conmigo ahora que estuvo el fallecimiento de mi padre, cosa que la directiva del Club América no hizo, pero bueno", dijo Aguilar.

Aun así comentó que aunque se sintió menos en esos momentos y muchos otros más, sigue amando al equipo de sus amores, como él lo llama y explica que hay cosas que se acaban como la relación que ellos tuvieron por mucho tiempo, casa una década.

"Van saliendo cosas que te das cuenta que no le interesas al club, pero América para mí fue muy importante, el club de mis amores que siempre voy a seguir amando, lo voy a seguir, pero también hay que entender que esto es así, se cortan caminos", agregó.

Paul Aguilar se marchó del América luego de 9 años | Jam Media

Paul Aguilar apenas se despidió del América el pasado jueves, cuando el equipo notificó que el capitán hasta hace unos meses dejaba el equipo. Paul llegó al equipo en 2011. Fue parte de uno de los equipos más ganadores consiguiendo 7 títulos, 3 Ligas MX, una Copa MX, 2 Concachampions y un Campeón de Campeones.

Su futuro por ahora es incierto, se especula con que irá a la MLS con un nuevo equipo como Austin, pero confesó que por ahora no hay nada confirmado, incluso en la Liga MX se comenzó a hablar de que Mazatlán FC ha iniciado a buscar sus servicios luego de que ya 6 futbolistas se han marchado de la institución.