Paul Ince critica al Manchester United por no haber fichado a Raúl Jiménez

El ex jugador del Manchester United, Paul Ince, no se quiso quedar callado y criticó las recientes contrataciones que han hecho los Red Devils, principalmente con el fichaje del uruguayo Edinson Cavani, ex del PSG, porque a su juicio, la directiva del club debió invertir en jugadores como el mexicano Raúl Jiménez.

Jiménez acumula buenas temporadas con el Wolverhampton y se ha convertido en un goleador importante en la Premier League; en el pasado verano, varios clubes de renombre en Europa mostraron interés en él, pero finalmente el ex atacante del Club América renovó contrato con los "Lobos".

"Ve y gasta 40 millones de libras esterlinas en (Raúl) Jiménez. Es un delantero probado, un goleador. Ya sabes, y luego van a buscar a Edinson Cavani, que difícilmente jugará. Tienes que mirar la estructura, el reclutamiento, el sistema de exploración y pensar '¿qué están mirando?' Hay muchos buenos jugadores ahí fuera, los mejores jugadores", dijo Ince para Ladbrokes.

El excapitán del United mencionó que el equipo de Ole Gunnar Solskjær estaba muy necesitado desde la temporada pasada de un delantero y reiteró que hicieron malas contrataciones al tener en el mercado a jugadores como Thomas Partey del Arsenal o el mismo Jiménez.

"Hay tantos jugadores por ahí que podrían haber entrado en ese equipo de Manchester United. Miren a Thomas Partey y Raúl Jiménez. La temporada pasada el United necesitaba traer un delantero y fueron a buscar a Odion Ighalo de China. ¿De qué se trataba?", señaló.

Ince recalcó que el problema de fichajes en el United no es de dinero, y apuntó que el "reclutamiento y los resultados" podrían salirle muy costosos a Ole.

"El reclutamiento en el United ha sido muy, muy pobre. Siempre han tenido dinero para comprar jugadores. Si traes jugadores por esas grandes cantidades y no juegas con ellos, pero el equipo está ganando, entonces genial", apuntó el ex jugaror de los Red Devils.