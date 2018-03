Paúl Morales cumple objetivo

Paúl Morales (der.) al ser anunciado como el ganador del combate.

Culiacán, Sinaloa.- Este domingo el navolatense Paúl Morales Bojórquez, alumno del Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública dependencia del SESESP, logró su boleto a la Olimpiada Nacional Querétaro 2018, que se desarrollará el próximo mes.

El pase lo obtuvo en la modalidad de lucha Grecorromana Categoría Juvenil 120 kilogramos, al ganar dos de tres combates al nayarita Diego Ulises en el marco de la Olimpiada Regional con sede en el gimnasio María del Rosario Espinoza.

Morales Bojórquez, recordó el apoyo que ha dado el Gobernador del Estado, Quirino Ordaz Coppel, a todos los deportistas que representen a Sinaloa en competencias nacionales, con el objetivo que pongan en alto el nombre de la Entidad.

Asimismo, destacó que el Secretario Ejecutivo del SESP, Renato Ocampo Alcántar, ha reiterado con los alumnos y cadetes del INECIPE, su interés de fortalecer al deporte dentro de la institución policial

“Yo me preparé en mis entrenamientos, en mis entrenamientos yo no los doy al cien por ciento yo los doy al mil por ciento; y siempre me ha dicho mi entrenador de que las medallas se ganan en los entrenamientos y en la competencia solo se va a recogerlas”, expuso el también tres veces medallista en la Olimpiada Nacional.

Paúl Morales Bojórquez, se comprometió a intensificar su entrenamiento rumbo a Querétaro 2018, bajo la conducción de su instructor Jesús Orestes Morales Ortiz, a fin de subir al pódium por cuarto año consecutivo.

Finalmente se congratuló por el impulso que le ha dado su familia en cada competencia, en la cual ha participado ya sea municipal, estatal o nacional.