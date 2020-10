Paul Scholes, histórico exjugador del Manchester United, en desacuerdo por la llegada de Cavani

El histórico exjugador del Manchester United, Paul Scholes, no quedo nada contento con el fichaje del delantero uruguayo Edinson Cavani a los Red Devils para esta temporada, el Colorado Scholes comentó que el sudamericano no esta en su mejor momento, que seis o cinco años atrás hubiera sido una excelente contratación, hoy no.

Cavani cuenta con 33 años, viene de una temporada de poco juego con el PSG de la Ligue 1, desde la llegada de Neymar al club parisimo, el uruguayo perdió protagonismo y fue relegado al banco, Estos son argumentos necesarios que Scholes retomó para criticar el fichaje del charrua con el Manchester United.

“No creo que nos lleve al siguiente nivel ahora. Pero eso es lo que parece que es el Manchester United ahora”, comentó.

“Cavani debería haber sido un fichaje a préstamo si estábamos teniendo problemas con los centrodelanteros; un préstamo de dos o tres meses para sobrellevar eso, cómo pasó con Henrik Larsson, un brillante número 9 que llenó un vacío en el equipo en el momento en que lo necesitábamos”.

El delantero uruguayo firmó contrato por un año con extensión a una temporada más, a lo que Scholes declaro que el contrató debio de haber sido por solo tres meses. La baja de juego de Cavani la temporada pasada lo tuvo en un viacrusis, hubo rumores que lo ponian en la liga de Portugal con el Benfica, otros con el Boca Juniors de la Liga Argentina, en fín, fue sorpresivo que los Red Devils le dieran la oportunidad, siendo un jugador que no mostró mucho en su última temporada con el PSG.

Edinson Cavani firmó 200 goles en 301 partidos durante sus siete años con el Paris Saint-Germain, pero dejó al club parisino al expirar su contrato en junio.