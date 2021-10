Pedri con problema muscular tras su partido de Champions League y no enfrentará al Atleti

España.- Como si le faltarán problemas al Barcelona luego de su bochornosa presentación en el último partido de Champions League en donde fueron goleados por el Benfica, se le suma que una de sus figuras como Pedri es baja por una lesión muscular que justo en ese partido se presentó.

Pedri jugó 68 minutos en el juego de Champions League del día miércoles, luego de eso anunció al cuerpo médico del Barcelona que sentía una molestia en la pierna. Tras el regreso a Barcelona se le realizaron las pruebas y este viernes a horas de un partido más que importante en LaLiga se ha confirmado que no podrá jugar.

"Pedri tiene una lesión muscular en el cuádriceps del muslo izquierdo. Es baja y la evolución marcará su disponibilidad", se puede leer en el comunicado del equipo español quien tambien anunció que Jordi Alba ha recibido su alta médica por lo que está más cerca de volver al campo.

El jugador quien tambien se ha perdido el llamado a la Selección Española habló en sus redes sociales para lamentar que tuviera que ser de esa forma en la que se perdiera el partido ya que tenía muchas ganas de poder ayudar a su equipo luego de la gran derrota que sufrieron en la Champions League pues sabe que ganándole a un equipo como el Atlético podrían recuperar algo de su dignidad.

Pedri es baja para el Barcelona en LaLiga | Foto Captura

"Me duele no poder estar en el partido de mañana. Desde ya mismo me toca pensar en apoyar a mis compañeros y volver cuanto antes para apoyar al equipo", comentó el mediocampista que ha tomado la titularidad y los reflectores en el Barcelona tras la salida de Lionel Messi al PSG.

La ventaja que tendrá Pedri y el mismo Barcelona es que su lesión llegó en un momento donde se aproxima una pausa de al menos 10 días por la fecha FIFA en el mes de octubre, esto le abre la posibilidad de descansar sin la preocupación de perderse algún partido y que intente regresar en su mejor punto para la siguiente fecha.

El Barcelona planea contar ya con Pedri para el 20 de octubre donde volverán a tener acción en la Champions League donde de verdad necesitan todo el talento de cada uno de sus jugadores para sacar sus primeros 3 puntos de la temporada en el torneo continental.

Pedri tambien es uno de los jugadores más explotados de este 2021, desde enero a la fecha no había parado, estando jugando los partidos de LaLiga, Champions League, además de ser titular en la Eurocopa donde se quedaron cerca de pelear por el título y solo unas semanas más siendo titular en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en donde se quedó con la medalla de plata.