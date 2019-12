Pedro Gallese pide perdón con serenata tras infidelidad (Video)

Peru.- Los días cada vez son peores para Pedro Gallese, quien habrían sido infiel a su esposa con quien llevaba 15 años de matrimonio, luego de ser captado saliendo de un hotel con alguien que no era su esposa. Ahora quiere recuperarla e intenta todo para lograrlo, esta ocasión se le vio llevándole mariachi.

A través de un video que circula en redes se puede observar que el ex arquero del Veracruz carga a su hija mientras un mariachi interpreta la canción de 'Te lo pido por favor' mientras su esposa con una postura de total rechazo se queda simplemente quieta de brazos cruzados.

El peruano ha intentado de varias formas enmendar su error durante una entrevista para un medio deportivo de su país, intervino para dejarle un mensaje a su esposa y que lo pudiera perdonar, además de compartir varios mensajes en sus redes sociales con dedicatoria para ella.

�� A Pedro Gallese lo descubrieron en un hotel con la hija del Alcalde de La Perla y su esposa -15 años juntos- lo echó de la casa



⚽️ El fue figura en Alianza Lima, que clasificó a la final del Descentralizado



�� “Dedicárselo a mi señora que está pasando un momento difícil..." pic.twitter.com/wVXlBjYPS9 — Diario Olé (@DiarioOle) December 5, 2019

Mediante un programa de televisión, quienes fueron los encargados de difundir el video de la infidelidad, informó que la pareja con la que salio y se marchó del establecimiento es la hija del alcalde de La Perla.

Desde ese momento Pedro ha publicado mensajes de arrepentimiento como el primero que fue para disculparse y no buscar una justificación de su acto.

"Esta semana ha sido la peor de mi vida. Sería muy mediocre si intento justificar esta situación diciendo que errar es humano. No tengo excusas y solo me queda trabajar mucho para recuperar la confianza que he dañado".

Ahora queda saber si su esposa le dará el perdón o decidirá terminar la relación de una vez por todas como así se podría esperar, pues de enterarse de la infidelidad del arquero, publicó un mensaje donde daba por terminada su unión que duró más de 15 años.

"Hago saber que el día de hoy pongo fin a mi relación matrimonial con el señor Pedro Gallese, espero su comprensión y respeto hacia mi persona y mis hijos, ya que la figura pública es él y es el único que puede responder"