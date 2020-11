Pedro González guarecido por el entrenador Ronald Koeman en el FC Barcelona

España.- El FC Barcelona ha comenzado a presentar nuevos rostros en su plantilla A y de esta manera empezar a foguear a sus futuros jugadores en el equipo culé. Pedro González es uno de los futbolistas más juveniles del equipo del entrenador Ronald Koeman con tan solo 17 años y que es considerado una promesa en LaLiga.

Naturalmente conocido como Pedri, el jugador funge como centrocampista y es uno de los jugadores que el holandés desea contener en su plantilla, pero en el recuerdo de González

se encuentra el rechazó que sufrió al momento de buscar la permanecencia con Real Madrid, propio que le impidió llegar al equipo Merengue y que mantuvo por un tiempo una crisis interna en el español.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El oriundo de Tegueste fue observado por los directivos de los blancos y todo indicó que su momento llegaría a su minoría de edad, pero al último momento, trairía su primera madurez. Pese a la información aprobada por su proceder futbolístico, Pedro fue bateado en una de las pruebas.

La misma fue realizada en 2018, hace dos años cuando Pedro González apenas cumplía los 15 de edad, y tras no apropiarse en la prueba, fue negada su llega a Madrid. Sin embago, la experiencia de aquel suceso, ofrecería una nueva oportunidad de llegar a uno de los mejores clubes de España, y el rival del Real, el FC Barcelona abriría las puertas al número 16.

"Fui a probar con el Real Madrid, pero me dijeron que no tenía el nivel requerido. Dí las gracias al que me dijo que no valía, ahora estoy en el equipo que siempre he amado. Ponerme la camiseta del Madrid fue extraño, siempre he ido con la del Barça" Mencionó para la radio por internet Cadena Ser.

Pedri es de los jugadores más importantes para el técnico Ronald Koeman, pues sus diversas actuaciones como interno blaugrana, han logrado que el holandés quede cautivado, y tal fue el caso contra la Juventus en el juego de Champions League, partido que el neerlandés llamó al español "Es Impresionante".

Pedri González rasea la bola en duelo de Champions League

Twitter Pedri González

"Conociendo su edad, él (Pedri) es algo impresionante, que ha demostrado hoy su personalidad sobre el césped verde. Mucha tranquilidad, a pesar de su joven edad. Y yo creo que, como he dicho en varias ocasiones, va a ser un gran jugador para este FC Barcelona” exclamó.

Pedro González debutó el año pasado con el cuadro de la Unión Deportiva Las Palmas el pasado 18 de agosto de 2019. Un mes después Barcelona logró el acuerdo con Las Palmas y realizar la transferencia del jugador español por dos temporadas con un pago de 5 millones de euros.