Pedro Guevara y Roberto López dan KO a la báscula

Mazatlán.- Luego de un arduo proceso de trabajo, los 12 púgiles superaron el primer reto (báscula) y se dijeron listos para lo que será hoy la función, Último nocaut del año, de la promotora Box Mundial, donde el excampeón mundial mazatleco Pedro Guevara será el estelar de la noche en la cancha Germán Évers.

Listos para la batalla

La ceremonia de pesaje se realizó a mediodía y los peleadores por fin cosecharon las semanas de preparación. Fue el caso de “Pedrín”, quien marcó 54 kilogramos, mientras que su rival, Roberto “Pollito” López, alcanzó los 56.100, pactando una guerra para la pelea de esta noche, donde ambos gladiadores esperan dar una guerra sobre el ring.

“La verdad ya me siento a gusto, no batallé tanto, pero esto es parte del show. Me siento bien, tranquilo, ya listo para subir al ring. Él (“Pollito”) es un veterano de guerra, nunca viene a caerse, viene a dar batalla".

Queremos que sea una buena pelea y sé que mi gente me apoya. Quiero lucir en la mítica cancha Germán Évers, van a ver al Pedro Guevara que es elegante para pelear y contundente a la hora de atacar”, dijo Guevara.

Roberto López, de Tijuana, mencionó que viene adaptarse a las condiciones que pinte el rival, pues afirma que no le huye a ningún desafío sobre el ring.

Otros combatientes

También resaltaron durante el pesaje el debutante Abel Cruz, del Hernández Boxing Club, quien dio el peso registrando 60.800 kilos. Su rival en turno será Pedro González, que pesó 60.200, de cara al duelo.

De igual modo, Jesús “Balita” López (66 kilogramos), otro de los jóvenes mazatlecos debutantes, enfrentará a Juan Moreno.

En tanto, el mazatleco medallista del Nacional Elite de Boxeo, Elías Rodríguez, se medirá ante Jorge Luis Hernández. Ambos detuvieron la báscula romana en 77.300 kilogramos.

La función la complementan Jesús “Finito” Osuna (57.200) ante Emeterio López (58) y el enfrentamiento entre Luis Guerra (69.300) ante Enrique Félix (66.700), que abrirá una velada pactada para iniciar con sus combates profesionales a las 20:00 horas.

Bonus

También habrá pelea de exhibición amateur a las 18:30 horas por parte de jóvenes y niños. La venta de boletos continúa en las taquillas de la cancha Germán Évers.