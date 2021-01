Pelé no se deja de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo y reafirma que él tiene el récord absoluto como goleador

Brasil.- Al parecer no le gustó nada al "O Rei" Pelé que los medios difundieran que tanto Lionel Messi y Cristiano Ronaldo habían superado sus récords goleadores, al punto de que recurrió a sus redes sociales para dejar claro que él posee la marca más alta con 1283 goles que lo cataloga como el más goleador de todos los tiempos.

Fue a través de Instagram donde el brasileño modificó su biografía y agregó la cantidad de goles que marcó a lo largo de su carrera. "Máximo goleador de todos los tiempos (1283)", se puede leer. Además de que presume ser través veces campeón del mundo con la Selección de Brasil.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Esta reacción llegó luego de que se comenzara hablar de que sus récords pronto serían alcanzados. El primero lo hizo Lionel Messi hace un par de semanas cuando logró anotar 643 goles con un solo equipo, en este caso con el Barcelona. Marca que había dejado Pelé con el Santos de Brasil pero que solo se habían contabilizado los que se hicieron en torneos oficiales.

Y aunque Pelé dejó algunas palabras de felicitación para el argentino desde ese momento se comenzó a generar algo de incomodidad para el astro brasileño que la FIFA y los historiadores no avalaran sus goles en partidos amistosos. "Historias como la nuestra, de amor al mismo club por tanto tiempo, infelizmente serán cada vez más raras en el futbol. Yo te admiro mucho, Messi", dijo Pelé.

La gota que derramó el vaso se dio este domingo cuando Cristiano Ronaldo marcó su gol número 758 lo que hacía que superara la marca de Pelé que se mantenía con 757 goles lo que supuestamente dejaba al portugués como uno de los mejores goleadores de todos los tiempos teniendo por delante solo dos marcas más para ser el mejor.

Así presume Pelé su récord histórico como máximo goleador | Foto: Captura

Con 772 de Romario y el máximo goleador de la historia del futbol según la FIFA es Josef Bica con 800 goles en toda su carrera. Esto evidentemente pegó en el ego del brasileño que no se dejó y confirmó que él había marcado más de mil goles en su carrera por lo que según sus cuentas y del futbol brasileño ponen al único goleador histórico a Pelé.

Porqué no se avalan los 526 goles más de Pelé

Si bien es una de las estadísticas más impresionantes de la historia del futbol, para la FIFA como para muchos otros organismos que se dedican a la historia del futbol no avalan el total de 1283 goles de Pelé con el argumento de que alrededor de 526 fueron marcados en partidos no oficiales, ese sería el punto número 1 para que no sean validos.

Aunque hay muchos otros casos que si lo aceptan, evidentemente para Pelé es una cifra valida y así lo hace valer. Por lo que será casi imposible sino que de verdad algo impensado de que algún otro futbolista que no sean de la calidad de CR7 o Messi puedan intentar batir ese récord.

Pelé jugó un total de 1367 partidos teniendo un promedio de casi 1.5 goles por partido que valieron para poder alcanzar la cifra tan impresionante de más de mil goles.