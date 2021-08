Peleador de la UFC frustra asalto de su automóvil al detener al ladrón a base de rodillazos

El peleador de la UFC, Jordan Williams, quien enfrentó a un ladrón que sin pena ni gloria se dispuso a robarle su auto a las afueras de un estacionamiento de un centro commercial en los Estados Unidos.

El peleador de la UFC salió a tiempo al estacionamiento y observo como el ladrón ya se disponia en salir del estacionaiento manejando su auto, a la postre el atleta se apresuro para abrir la puerta de carro y sacar a punta de rodillazos al amante de lo ajeno.

El video del frustrado ataque lo compartió Williams en su cuenta de instagram donde se ve toda la acción a las afueras del estacionamiento.

"Trató de robar mi auto hoy. Si se está preguntando por qué mi auto todavía estaba encendido, es la misma razón por la que él no pudo alejarse, tengo que presionar para arrancar y mi auto no funcionará a menos que las llaves estén a 5 pies de distancia y las tenga conmigo. siempre. No hace falta decir que aprendí mi lección y espero que también la suya", escribió en su cuenta de Instagram.

Esta no es la primera ocasión que un deportitsa frustra un atraco ante la sociedad, estos episodios se dan muy cotidianamente entre los amantes de lo ajeno que en algunas ocasiones se topan con verdaderas maquinas de dar golpes.

Jordan Williams es peleador profesional de la UFC desde el año de 2013, donde ostenta siete peleas ganadas por nocaut y una po sumisión.