Peleadora de UFC roba suspiros con atrevido desnudo

Estados Unidos.- La bella peleadora estadounidense Michelle Waterson accedió a formar parte de la edición más reciente de la revista ESPN Body Issue. Con su figura, tan estilizada como entrenada, levantó suspiros en las redes sociales.

"The Karate Hottie" compartió el protagonismo junto a otras estrellas del deporte como el basquetbolista Isaiah Thomas, el jugador de fútbol americano Zach Ertz y la tenista Caroline Wozniacki, entre otras.

"Las palabras no pueden describir cómo me siento. Me siento muy honrada y bendecida por tener la oportunidad de estar entre tantos atletas de nivel", escribió la luchadora de 31 años en su cuenta de Instagram junto a una foto del book que realizó.

"Tuve miedo de desnudarme completamente y permitirme ser vulnerable, pero me di cuenta que salir de mi zona de confort es lo que me hace más fuerte. ¡Abrazo mi cuerpo porque es un reflejo de mi historia de vida!", sentenció la estadounidense.

La luchadora de artes marciales mixtas ganó ocho de las últimas 10 peleas y cuenta con un récord de 14 victorias, de las cuales 9 fueron por sumisión, y cinco derrotas. El 15 de abril disputó su última pelea, en la que cayó ante Rose Namajunas en el segundo round.

