¿Peligra el puesto de Almeida?

Guadalajara, Jalisco.- Como todos sabemos el conjunto de las Chivas Rayadas del Guadalajara pese a ser el actual campeón del futbol mexicano, no se encuentra en el mejor de los momentos, ya que tras siete fechas disputadas, no han podido lograr una sola victoria en el campeonato, por esta razón tanto los aficionados como la directiva están desesperados por lo que esperan que pronto se logre la primera victoria.

Fotografía: Agencias

Hace algunos días el CEO del grupo Omnilife José Luis Higuera se reunió con algunos directores técnicos en el futbol europeo para charlar acerca de algunos temas que tienen que ver con el balompié azteca. Sin embargo, una foto compartida en su cuenta oficial de Twitter donde se le puede ver con el ex entrenador del Santos, Pedro Caixinha, provocó una serie de rumores acerca de la continuidad de Matías Almeyda con el Rebaño Sagrado.

Dichos rumores llegaron a oídos de Almeyda quien expresó ante los medios de comunicación que no le interesan las reuniones que haya tenido José Luis Higuera y está confiado en que su equipo levantará más rápido de lo que se piensa en el presente torneo.

(Almeyda, sobre la foto de Higuera con Caixinha: “No estoy mirando a otros para ver qué hacen”) - https://t.co/VJCs4BaXw6 pic.twitter.com/DJqS2gIiSB — Veo América (@VeoAmerica) 7 de septiembre de 2017

“¿Viene para acá? (bromeó). Con normalidad, tranquilidad, porque José Luis me comenta siempre con quién se va a reunir. Lo tomo natural, yo no estoy pensando cosas raras, simplemente estoy enfocado en mi trabajo, en levantar la situación deportiva en la que estamos, pero mi cabeza no piensa nada, ni viendo otros qué hacen”, expresó el entrenador argentino.

El entrenador argentino expresó tranquilo que es normal ese tipo de situaciones, mismas que no le molesta ni le intimida; sino al contrario, dijo fortalecer su trabajo y aceptó la mala racha por la que está pasando el conjunto de Chivas, por lo que este fin de semana buscarán a como de lugar salir con los tres puntos.

¿CAMBIO DE TÉCNICO?



Luego de que Higuera publicara fotos con Caixinha, Matías Almeyda ha dicho lo siguiente sobre su continuidad en Chivas pic.twitter.com/NwB4h0UeY4 — PlayMakersMX (@PlaymakersMx) 6 de septiembre de 2017

La reciente fecha FIFA le pudo haber venido bien al Rebaño Sagrado ya que así, Almeyda tuvo el tiempo necesario para tratar de corregir los errores que tuvieron a lo largo de estas semanas las cuales no pudieron sacar buenos resultados, asimismo sirvió para apuntalar algunas cosas y el día sábado ante el Pachuca buscarán recomponer el camino.

| #UDLigaMX: Almeyda le quitó importancia a la foto de Higuera con Caixinha https://t.co/iGPBNEMhWH — Univision Deportes (@UnivisionSports) 7 de septiembre de 2017