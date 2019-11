Peligra la continuidad de Maradona en Gimnasia y podría regresar a Dorados

Argentina.- Hace unos pocos días Maradona dejo entrever en sus declaraciones que no dudaría irse del club si su actual presidente no se queda en el club. "Sigo si el presidente sigue" fueron las palabras del 'Pelusa'.

Las elecciones en busca de un nuevo presidente para Gimnasia y Esgrima comenzarán en los próximos días y quien fue el encargado de llevar al banco de los lobos, Gabriel Pellegrino no estaría considerado para quedarse en el puesto, por lo que Maradona generó descontento por la situación.

El mismo Pellegrino confirmó que Maradona no continuaría si el se va "Mañana va a haber una reunión, Diego va a hablar con su gente, pero se sabe que tiene una palabra de hierro, que sostiene sus ideales y es difícil que siga en estas condiciones".

“Seguramente se va a ir de #Gimnasia...”

Rocío Oliva, ex pareja de Maradona, admitió que Diego analiza irse luego de que el presidente Pellegrino decidiera no presentarse a las elecciones. Y avisó que #Argentinos y #GodoyCruz lo quieren como DT...https://t.co/fNotzPyoVI — Diario Olé (@DiarioOle) November 18, 2019

Tras todas estas declaraciones se suman las de Rocío Oliva quien asegura que Diego se irá, "Seguramente Diego se va a ir de Gimnasia. El es así: vengo de con vos, me moy con vos. El presidente fue el único que lo llamó cuando no lo había llamado nadie. Hoy tiene ofertas de otros clubes de la Superliga" afirmó la ex pareja del 10.

Se dice que Argentinos Jrs está en operaciones avanzadas y otros equipos de Argentina pero también se suman los Dorados de Sinaloa que buscan traerlo de nuevo ante la salida de José Guadalupe Cruz, así lo informa en su redes Iván Elenes reportero de ESPN.