¡Peligra su participación! Omar Zepeda podría quedar fuera de Tokio 2021

Estado de México.- Algo que no se desea escucharse a menos de 100 días de celebrarse los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2021 ha generado la preocupación para uno de los atletas mexicanos, que se encuentra en busca de una de las plazas para la justa veraniega.

Omar Zepeda, el marchista nacional estaría sujeto a perder la oportunidad de competir en las olimpiadas de la Capital nipona tras no recolectar los fondos suficientes para tener la ocasión de participar por la marca de los 50 kilómetros, la cual le brindaría el boleto a Tokio.

Zepeda, reconocido por ser uno de los deportistas más longevos en esta disciplina tuvo participación en los pasados Juegos Olímpicos de Río 2016 y Londres 2012, sin embargo se encuentra en un momento complicado en su carrera profesional, pues un tema vigente al problema por el que pasa ocurrió en marzo pasado.

Durante la celebración del "Dudinska 50" en Eslovaquia, Omar Zepeda no pudo competir, en consecuencia de no reunir los 40 mil pesos de gastos, los cuales eran el boleto de avión, hospedaje, alimentación y las pruebas PCR. Por lo que su compatriota Horacio Nava compitió en solitario y obtuvo la marca.

Cabe destacar que los atletas mexicanos viven en una crisis de escasez de recursos para hacer acto de presencia en los selectivos, en vista de que la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo (FMMA), no recibe un apoyo económico, por problemas con la CONADE.

Omar Zepeda compitiendo en la final de Río 2016

Jam media

Respecto al tema por el que atraviesa Omar Zepeda su entrenador, Germán Sánchez, argumentó sobre este asunto, el cual coloca a du discípulo entre los encordados para buscar su pase a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

"Los deportistas no reciben alguna garantía de ir a los selectivos porque la Fedración no tiene los fondos suficientes, así que todos los rankeados tienen que poner de su propia bolsa para conseguir su oportunidad de participar", explicó el ex marchista olímpico.

Omar Zepeda y José Ojeda en Río 2016

Jam media

Omar Zepeda mantiene la fe de actuar en Tokio 2021, por lo que se enfoca en recaudar los 30 mil pesos promedio para poder acudir a la Copa Panamericana en Guayaquil, Ecuador. La cual tendrá su apertura el 8 y 9 de mayo, es decir a un mes, respectivamente. Dicha definirá su futuro en este año para llegar o no a sus nuevos Juegos Olímpicos.