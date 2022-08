Pep Guardiola abrió la puerta para la salida de un jugador rumbo al Barcelona

Los movimientos en el mercado de fichajes de Europa se siguen dando y uno de los equipos que sigue generando expectativas con sus movimientos es el Barcelona. El club blaugrana ha activado diferentes "palancas" para sanear finanzas y poder realizar fichajes como el de Robert Lewandowski y Raphinha, pero no se conformarían con eso.

Quien ahora está en la mira del Barcelona es Bernardo Silva, quien actualmente milita en el Manchester City y cuyo contrato finaliza hasta 2025. Sin embargo, la prensa europea asegura que las negociaciones entre ambos equipos han avanzado de manera favorable.

Al respecto, el técnico de los Citizens, Pep Guardiola, rompió el silencio y dio su postura sobre la situación del mediocampista portugués. "Sobre todo, el deseo del jugador es lo más importante. Por supuesto que me encantaría que Bernardo siguiera aquí, es un jugador especial para nosotros, pero no sé qué va a pasar".

"No seré yo el que frena el deseo de una persona. La vida de un futbolista es tan corta, sin darte cuenta casi se acaba. El jugador tendrá que sentarse a hablar con el club y yo nunca me he involucrado en eso", señaló el estratega del Manchester City, quien además recordó que el futbol es así.

Guardiola dejó claro que si Silva se queda en el equipo inglés será perfecto, pero que tampoco lo va a obligar. Además, aseguró que él no tiene conocimiento de una oferta concreta. "Es un jugador importante para mí, es especial para mí, pero no sé qué va a pasar y que yo sepa, no recibimos ninguna oferta, la temporada pasada tampoco".

Sobre posibles llegadas al Manchester City, el técnico catalán apuntó que todavía tienen tiempo para cerrar algunos fichajes, por lo que irán viendo quiénes llegan. Los Citizens cayeron la semana pasada contra el Liverpool en el Community Shield y este domingo 7 visitarán al West Ham en el arranque de la Premier League.