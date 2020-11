Pep Guardiola buscó a Martin Odegaard para el Bayern Munich para convertirlo en el mejor del mundo

Alemania.- Lo que hubiera sido, Pep Guardiola buscó durante su paso por el Bayern Munich que su directiva hiciera una oferta por el noruego Martin Odergaard a quien le vio mucho talento y quería convertirlo en el mejor del mundo. Esto pasó cuando el futbolista tenía 15 años pero se lo quedó el Real Madrid.

De acuerdo con Jan Age Fjørtoft un exjugador compatriota de Odegaard reveló en el podcast "Here We Go" que el chico era buscado por toda Europa y que uno de los más insistentes era Pep Guardiola quien le comunicaba su deseo por llevar al Bayern Munich.

"Tienes que traer a ese chico a Munich, tienes que traerlo a Munich. Lo convertiré en el mejor jugador del mundo" dijo Guardiola a Fjørtoft en una reunión del Bayern en Qatar. Jan Age Fjørtoft comentó que Mantin Odegaard aun no tenía un destino seguro, ya que eran tantos los equipos que lo buscaban que tuvieron que hacer reuniones para encontrar la mejor oferta.

Entre los más insistentes estaban el Arsenal, Liverpool, Bayern Munich y claro el Real Madrid. Jan Age Fjørtoft como entrenador de la Selección de Noruega vio una gran proyección de su futbolista con cualquiera de los equipos interesados pero al final se decantaron por el Real Madrid y lo que representa el equipo en el futbol mundial.

"Más tarde, cuando regresamos, yo, como entrenador de la selección de Noruega, invité a Martin, a su padre y al entrenador de la selección a mi casa. En ese momento anoté en un papel, me gusta la dramaturgia, qué cuatro clubes que en ese momento pensé que estaban más cerca de fichar a Odegaard. Liverpool, Arsenal, Bayern Munich y Real Madrid", dijo.

El noruego ha tenido algunos minutos en la actual temporada del Real Madrid | Foto Especial

Asegura que el Bayern Munich se lamentó mucho el no poder tenerlo pues le veía mucha más ganancia a largo plazo que en los otros equipos. Guardiola no pudo cumplir su cometido y vio como el jugador se marchó a otro club, lo que le dejó la espinita clavada en su carrera sabiendo que pudo cambiar el destino del jugador.

Actualmente Odegaard está en el Real Madrid sin la participación que alguna vez se esperaba, si bien fue contratado a los 15 años no podía ser explotado su talento como al resto de compañeros, pero ahora con mayor edad poco se le ve en el primer equipo de Zinedine Zidane.