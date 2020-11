Pep Guardiola confiesa su deseo de que Lionel Messi termine su carrera en el Barcelona

Manchester, Inglaterra.- El tema de Lionel Messi sigue dando de que hablar y ahora ha sido Pep Guardiola uno de los mentores del argentino quien ha expresado su deseo porque el astro del Barcelona se retire con la 10 del cuadro catalán. Estas palabras han dado a entender que no se esperaría a Messi en Inglaterra a menos de que él quiera.

El entrenador del Manchester City habló sobre Lionel Messi en la conferencia sobre su renovación de contrato con el equipo inglés y se le vio muy seguro al revelar que prefiera que Messi termine su carrera en el Barcelona antes que otro equipo en el mundo.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Leo es jugador del Barcelona y si me preguntas mi opinión como persona a la que este club le ha dado todo, ojalá se quede en el Barça. Me gustaría que se retirara allí. Lo he dicho mil veces. Esta es mi opinión como aficionado. No sé qué pasará por su cabeza. Como aficionado del Barcelona, me gustaría que Leo terminara allí", dijo Pep.

Aun así con su declaración de paz y sobre el futuro del argentino la posibilidad de que Lionel Messi llegue por propio pie al equipo sin muy altas siempre y cuando no firme su renovación en los siguientes meses, aun así Pep asegura que de parte del City las negociaciones son nulas y ellos por ahora están concentrados en sus propios temas, pero ya sería del siguiente periodo de fichajes.

"Este año termina su contrato y después de eso, no sabemos qué pasará y qué tiene en mente. Ahora mismo es jugador del Barcelona y el mercado de fichajes no abrirá hasta junio o julio, así que tenemos nuestros propios partidos y cosas que hacer antes de esa fecha. No puedo decir nada más", agregó.

Pep Guardiola ha renovado hasta el 2023 con el Manchester City | Foto Twitter Manchester City

La realidad es que todo apunta a que Lionel Messi ya no se ve y no se siente en el Barcelona por lo que su salida es más que obvia en el 2021, aun no hay equipo confirmado pero la principal respuesta es el conjunto del Manchester City. De acuerdo con Messi sus últimos juegos quiere tenerlos luego del Mundial de Qatar 2022 por lo que podría ya esta en un equipo de menor exigencia como en Newell's Old Boys de su país.

Recientemente una declaración de él al llegar a España tras sus compromisos con la Selección desató la polémica una vez más pues con solo unas palabras dejó claro que se encuentra arto de que todo lo que pase en el Barcelona sea su culpa, haciendo referencia al tema de Antonie Griezmann pues el francés no juega y sus familiares culpan el argentino.

Este sábado tendrá un partido de alta demanda ante el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano, se espera que Messi vaya de arranque pero dadas las circunstancias de Koeman podría dejarlo en la banca para darle juego y que resuelva en la segunda mitad.