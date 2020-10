Pep Guardiola quiere a Lionel Messi en el Manchester City para 2021

Desde que estaban en Barcelona consolidaron su amistad, formando una de las sociedades más exitosas del futbol. Es por eso que el entrenador del Manchester City, Pep Guardiola estaría haciendo todo lo posible para contar entre sus filas con Lionel Messi, estrella del equipo blaugrana.

Este apunta a ser uno de los más bombazos más grandes que se hayan visto en los últimos en el mercado de fichajes, algo que podría darse en 2021.

Y es que al darse este enorme traspaso, por consecuencia, la directiva de los "Citizens" renovarían a su técnico Pep Guardiola, quien desde su llegada a Manchester, no ha podido coronarse en la Champions League.

No es un secreto que Lionel Messi tiene intenciones de emigrar a la Premier League, una vez que concluya la temporada 2021-21 de la Liga Española

El astro argentino tiene muchas opciones en caso de dejar al Barcelona, pero él se inclinaría por terminar su carrera al lado de uno de sus más grandes mentores, como el Guardiola.

¿Qué tan cerca está Messi de llegar al Manchester City?

Como lo ha dado a conocer el diario ‘The Mirror’, hubo una supuesta plática entre Ronald Koeman y Lionel Messi, en la cual el argentino habría asegurado que ya no se ve en el Barcelona, a concluir la presesente campaña pero reiteró su compromiso con el holandés para darlo todo en este año.

Lionel Messi y Ronald Koeman habrían hablado para tratar de llegar a un acuerdo. El holandés le habría querido hacer entender al argentino que él no fue parte de los problemas internos que hubo hace unas semanas pero aún así el ‘10’ ya habría tomado su decisión.

“Fui a su casa y me tomé un tiempo para escuchar todas las cosas que decía. También le expliqué que yo no había sido parte de los problemas. Terminamos hablando de tácticas de futbol. Terminó como una verdadera charla de futbol y eso me convenció de que es un verdadero amante del juego y todavía quería poner todo lo que tiene en el Barcelona”, dijo Koeman.

Cabe mencionar que el contrato de Lionel Messi culmina en junio del 2021. En el verano pasado, estuvo a punto de salir del Barcelona pero su cláusula de 700 millones de euros le impidió firmar con el Manchester City, situación no sería un problema pues jugaría con ellos en unos meses más.

Pep Guardiola termima con su contrato con los Citizens en junio del 2021 pero tener al argentino en sus filas, la directiva estaría dispuesta a firmar al técnico español por otros 2 años, así que habrá que estar muy pendientes a todo lo que se se presente durante este periodo.