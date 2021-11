Pep Guardiola se queja del calendario asegurando que no hay tiempo para descansar.

Londres, Inglaterra.- El español Pep Guardiola, técnico del Manchester City, dijo que con este calendario “tan loco” no hay tiempo para descansar, refiriéndose al tan apretado calendario que manejan entre las competencias de la Premier League y la Champions League, aunque no es la primera vez que levanta la voz ante esta situación.

El conjunto del Manchester City jugó este miércoles contra el Paris Saint-Germain en la Champions League y volverá a competir este domingo contra el West Ham United en la decimotercera jornada de la Premier League.

“Con este calendario tan loco no hay tiempo para descansar”, dijo Guardiola en rueda de prensa. “Los ingleses que jugaron la final de la Eurocopa tuvieron dos o tres semanas y volvieron para jugar la Community Shield. No podéis imaginaros lo difícil que es para los jugadores jugar cada tres días. Es extenuante”.

Leer más: Liga MX: Así fue el espectacular gol de André-Pierre Gignac que le da vida a Tigres en cuartos

Pep Guardiola también habló de la formación de su equipo y de cómo están lidiando con el hecho de que en muchos partidos juegan sin un ‘nueve’ puro.

“Podemos jugar bien con un delantero centro también. Cuando el delantero baja para recoger la bola, en ese momento se puede decir que estás jugando sin delantero. Contra el Everton, por ejemplo, Cole Palmer jugó como falso ‘nueve’”.

Pep Guardiola en entrevista tras un partido del Manchester City/EFE

“Me gusta atacar con dos extremos abiertos. No sé por qué, pero me gusta. Me ha gustado desde que era un adolescente”, añadió.

El Manchester City dirigido por Pep Guardiola marcha en la segunda posición de la Premier League con 26 puntos previo a la jornada 13, mientras que en la Champions League marcha primero del Grupo A con 12 unidades luego de cinco jornadas.