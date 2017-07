Pep afirma que Barça será imbatible con Messi

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, elogió a Leo Messi y destacó su papel determinante en el Barcelona.

"Mientras esté Leo, esto será así", expresó Guardiola respecto a que mientras el argentino siga en el Barça será difícil de vencer.

"Es el mejor jugador que he visto nunca. Lo mejor de él no es lo que hace, sino cómo de sencillo lo hace todo. El más grande no es el que dribla tres o cuatro jugadores, es que él lo hace mejor que cualquier persona del mundo. Lo hace todo bien. Sencillo, pero todo bien. Nunca se equivoca", declaró durante una entrevista concedida al diario catalán L'Esportiu.

El extécnico del Barcelona también habló de la etapa de Luis Enrique como DT del conjunto blaugrana, la cual consideró como excelente.

“Posiblemente mejor de cómo lo ven en Barcelona. Lo he sufrido estas temporadas. El trabajo de Luis Enrique ha sido excelente. Con él, cuando estaban bien, eran casi imbatibles. Han jugado muy bien al futbol", expresó Guardiola.

Actualmente Pep se encuentra disfrutando de sus últimos días de vacaciones antes de regresar a Manchester a preparar la próxima temporada con los Citizens.

