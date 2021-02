Pepe, jugador del Porto confesó que compartió cama con su madre hasta los 17 años

Portugal.- Uno de los jugadores más fuertes y peligrosos dentro del terreno de juego es Pepe, quien actualmente juga para el Porto pero también brilló con el Real Madrid, pero resulta que detrás de ese hombre rudo hay una persona diferente al punto de confesar que compartió más tiempo con su madre que el que debería.

El central portugués reveló en una entrevista ciertas cosas de su vida personal como de su carrera como futbolista, entre las que más destacaron es que se definió como una persona amable y tranquila al punto de haber dormido hasta 17 años en la misma cama que su madre todo derivado por crecer en una familia con muchas mujeres.

Soy el único hijo varón de la familia, tengo tres hermanas, por lo que estaba muy mimado. Fíjate, hasta que llegué a Portugal, a los 17 dormía con mi madre", comentó el jugador.

Agregó que eso no era bien visto por muchos de su familia pues pensaban que ya era muy grande para compartir la cama con sus padres, principalmente para su padre quien aunque no dijo nada si le notaba algo incomodo tenerlo junto a él y su esposa en la misma cama. "Ya era grande y dormía con mis padres, así que imagino que a mi papá no le gustaba mucho tenerme con ellos en la cama".

Sus declaraciones han causado mucha polémica en torno a la apariencia que da dentro del campo y la que ahora cuenta, pues desde sus inicios en el futbol se ha caracterizado como un hombre fuerte en la defensa al punto de llegar a perder la cabeza en más de una acción algo que le ha hecho ganar fama de ser un futbolista muy rudo y mal intencionado para jugar.

Pepe es el actual capitán del Porto equipo donde ya tiene bastante historia | Foto: Instagram Pepe

Pepe debutó como futbolista en el Alagoano en Brasil, luego pasó al Marítimo y después al Sporting de Lisboa, curiosamente tiene casi los mismos tiempos que Cristiano Ronaldo quien también fue figura del equipo luso en sus inicios antes de fichar por el Manchester United. Pepe con la salida de CR7 fichó por el Porto en el 2004, pero solo duró 3 años pues en 2007 llegó al Real Madrid uno de los mejores equipos del mundo.

Pasaron solo 2 años más para que Ronaldo llegara al equipo donde compartieron nuevamente la camiseta. Para 2017 abandonó el equipo primero que Cristiano y fichó por el Besiktas de Turquía donde estivo solo un par de años para volver al Porto donde se mantienen actualmente.

Curiosamente Pepe a pesar de ser seleccionado portugués, la realidad es que es nacido en Brasil, pero sus padres decidieron mudarse a Portugal donde tuvo que iniciar su carrera futbolística de nuevo y donde consiguió su naturalización para poder jugar como portugués, el idioma no fue un problema pues se habla el mismo.

En la misma entrevista confesó que pudo haber jugador en Francia, pera llevarlo al Lyon pero su representante Jorge Mendes le recomendó iniciar en equipos chicos en Portugal para luego dar el salto a los grandes, según sus palabras el cuadro francés le ofreció un millón de dólares en efectivo si firmaba con ellos, al final se decidió por el Marítimo y el resto es historia.