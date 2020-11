Pequeño rompe en llanto al recibir playera de su ídolo

Australia.- No existe la menor duda de que el planeta del deporte es el lugar más bonito para recibir una sorpresa y una sonrisa incomparable por medio de los deportistas. Esta semana sucedió algo particular, y no en el futbol sino en el rugby en el Torneo Tres Naciones con la Selección de Argentina.

En partido del campeonato internacional de rugby, al término del partido de la Selección de Argentina y Australia que culminó con un empate 15-15 se llevo los reflejos de todo el globo terraqueo, pues al final uno de los elementos argentinos, Pablo Matera, se acerco junto al graderío argentino.

El capitán del combinado sudamericano ya se iba rumbo a los vestidores hasta que varios de los espectadores, incluyendo los mismos seleccionados le refirieron que había una personita que tenía intención de estar frente a su ídolo, por lo que Matera tuvo un gesto respetuoso y fue directo al mismo para otorgar su playera.

Encontrado en la parte de las laterales, fue hacia la dirección de un pequeño niño que estaba solicitando su indumentaria del jugador de rugby, así con apoyo de su compatriota Facundo Isa, se desprendió de la misma obsequiando el posible regalo más emblemático del infante que le agradeció con un abrazo entre lagrimas.

Pablo Matera regala su jersey a pequeño infante argentino

Instagram aalumni

El partido entre los llamados Pumas de Argentina y Wallabies de Australia terminó en tablas 15-15 luego de estar peleando con mucha fuerza la parte frontal del balón de rugby, y mediante varias infracciones por parte de ambos bandos ocasionó que el resultado estuviera cambiando por diferencia de 3 gracias a distintos goles de campo en diversas distancias.

Esta ocasión el selectivo argentino ha tenido una sobresaliente actuación, pues en el partido pasado con Nueva Zelanda consiguieron su primer triunfo 25-15 y así mantener una buena y representativa actuación en este nuevo torneo del año para la federación de Argentina en el deporte de rudeza.

Australia y Argentina en posición de defensa

Twitter Los Pumas



El Torneo de las Tres Naciones es un campeonato anual de rugby que se realiza con las participaciones de Argentina, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica, pero este último por cuestiones generadas por la pandemia no pudo participar en esta edición 2020 por lo que el campeonato esta bajo la denominación Tres Naciones 2020