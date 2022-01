¡Perfecta! Daniella Chávez deja sin palabras a todos con tan elegante outfit de año nuevo

Estados Unidos.- No podía ser un gran inicio del 2022 si Daniella Chávez no aparecía para ponerle ese gran toque de belleza y elegancia para recibirlo y justo eso fue lo que hizo la modelo chilena que no escatimó en nada y dejó claro porqué es una de las más influyentes en el mundo de las redes sociales. Ahora se lució con el uso de un elegante vestido en color negro que solo lo pudieron definir como algo perfecto.

Gracias a su Instagram es que miles de sus más fieles seguidores se percataron de la publicación de la sudamericana, bajo el título "Gracias 2021", fue que Daniella Chávez agradeció la llegada de un nuevo año. En total fueron 3 imágenes llenas de elegancia, belleza y sobre todo de la esencia atractiva de la modelo que aunque en esta ocasión su outfit fue más serio que en otras ocasiones si dejó algún regalo como su pronunciado escote.

En las imágenes se puede ver a Daniella Chávez en un set adornado con un sofá y unas cortinas en tonalidades grises que con el vestido negro de la chilena hacían un excelente contrasta. Ya en la conformación del atuendo, un corset negro con una caída de tela más prominente por la parte de atrás, dejando la parte frontal un poco más libre para aprovechar los encantos de la modelo. Lo acompañó con un par de guantes que le llegaron hasta sus antebrazos y con algunos accesorios como pulseras y anillos.

Leer más: Patty López de la Cerda da el mejor regalo de año nuevo a sus seguidores

Daniella Chávez lució así de bella para recibir el 2022 | Foto: Instagram Daniella Chávez

Pero algo que tambien dio un gran toque fue el estilo de maquillaje que utilizó, como fue para una ocasión especial, Daniella Chávez se esmeró en lograr uno que transmitiera, juventud, frescura pero sobre todo mucho atrevimiento, a simple vista cumple con cada uno de los puntos y el toque para lograrlo fue el cabello, que solo se lo recogió haciéndose una cola, pero con algunos mechones sobre su rostro.

La aceptación de su outfit ha sido de casi 90 mil likes y va en aumento, eso era lo que sus fans esperaban que entregara Daniella Chávez para el fin de año, ya que sabían que alguna sorpresa les daría y han hecho saber que no han quedado decepcionados con lo que recibieron. Por su parte la chilena se llenó de mensajes de amigas muy cercanas y otras mujeres que la siguen que quedaron encantados con el diseño de su vestido.

La chilena fue la sensación en las redes sociales por su outfit | Foto: Instagram Daniella Chávez

Ahora Daniella Chávez se prepara para que en este 2022 siga siendo su año, hay que recordar que durante el 2021 hizo lo que quiso, viajar por Estados Unidos, sesiones en gran cantidad y conocer personas en muchas partes, además de tener 24/7 actualizadas sus redes para tener siempre el apoyo de sus fans quienes son parte fundamental del éxito que ella posee, además de la belleza que ya por si sola le abre las puerta a donde llegue.