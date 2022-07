Periodista argentino asegura que el futbol argentino no compite a la Liga MX en lo económico

México.- El periodista de ESPN, Martín Liberman dejó a más de uno sorprendido con sus declaraciones sobre el futbol argentino en donde asegura que de las ligas más importantes de América no están ni cerca en el tema en lo económico a otras que se han que se sabe que han crecido en ese tema, quizá no la calidad o la pasión pero si por la "plata" que tienen los equipos de esas ligas en sus cuentas bancarias, algo que los clubes argentinos no pueden presumir.

Durante una emisión de su programa en ESPN el comunicador dejó claro que Argentino no puede seguirle los pasos a ligas poderosas como en Brasil en donde el dinero que se maneja ahí es importante, además de considerarla como la número uno en el top de las mejores catalogadas, tambien destacado a México (Liga MX) y Estados Unidos (MLS) como mercados emergentes que tienen el dinero para llevarse figuras del futbol argentino sin problemas por el dinero que manejan.

Todo inició por el tema de Luis Suárez en donde River Plate prometió al jugador siempre y cuando avanzaran a la siguiente ronda de la Copa Libertadores pero en caso de no hacerlo no podría obtener esos millones de dólares que prometieron, la pedrada tambien fue para Boca Juniors quien luego de ese anuncio tambien quisieron buscar su "bomba" pero Liberman aseguró que ninguno de los dos clubes tienen como solventar.

"Es imposible pelear, esto habla mal del futbol argentino, habla mal de la Argentina. Argentina no puede pelear con los dólares de Brasil, mucho menos con los mercados emergentes, como la liga de Estados Unidos o como la Liga mexicana", fueron las palabras del comunicador que desde el primer momento tuvieron mucha replica de los aficionados argentinos que vieron su declaración de mala manera, pero otros que aceptaron la situación.

Puso el ejemplo de Pumas quien logró llevarse a "Toto" Salvio a la Liga MX ya que le ofrecieron más dinero para su salida que la que Boca Juniors le daba por su renovación y que no pudieron si quiera pelear para evitarlo. Liberman además ha sorprendido por sus palabras ya que en más de una ocasión ha sido algo directo con el futbol mexicano y ahora con esto de su parte ha sido más llamativo.

Desde hace mucho tiempo las aficiones de ambas ligas se han "tramado" en peleas de redes en donde aseguran que su liga es mejor, en México se presume de las riquezas para los jugadores mientras que en Argentina se le da más valor a las ganas y la entrega de los jugadores.