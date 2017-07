Periodista argentino justifica crítica hacia la Liga MX

Buenos Aires, Argentina.- Después de que el comentarista argentino Flavio Azzaro ofendiera al futbol mexicano describiéndolo como una "mierda", éste ha decidido mandar un mensaje en donde se justifica, pese a que continúa criticando el balompié nacional.

Durante un programa de radio en la estación Radio Latina FM, Azzaro afirma que ama a nuestro país, así como a todos los que lo habitan; sin embargo, puntualiza que los partidos de la Liga MX son "aburridos" y "poco competitivos".

"Quiero hablarles a ustedes, a los mexicanos que vieron ayer (domingo) 'Futbol al Horno' y están enojados. A ti mexicano que me miras y que me puteas por Facebook, por Twitter, por Instagram, que me están difamando; les quiero decir que los amo, amo México, amo Acapulco, lo dije al aire. Ustedes se quedan sólo con malo".

"Pero su futbol es una cagada. Es malísimo, es poco competitivo, me aburre, jamás miraría un partido de futbol mexicano", concluye el conductor argentino.

Cabe mencionar que Azzaro sólo se disculpo por lo dicho por uno de sus compañeros en el programa del pasado domingo, en donde el otro sujeto afirma que "ese país (México), no existe".

El comentarista argentino puso de fondo la canción de Amor a la Mexicana interpretada por la actriz y cantante Thalía, para mandar su mensaje hacie el pueblo mexicano.

El periodista argentino menciona que ama a México, al Chavo del Ocho y que su amor es la Chilindrina.

