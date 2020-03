Periodista de Valencia denominado el primer caso de Covid-19 en la región es dado de alta

Valencia.- El periodista Kike Mateu, pasó los últimos 25 días en el hospital luego de que se le diagnosticara positivo en coronavirus, Kike fue el encargado de cubrir el partido de 8vos de final de ida de la Champions League entre el Atalanta y Valencia en Milán, donde obtuvo el virus.

El mismo periodista lo dio a conocer días después de su regreso a España, que fue cuando comenzó a sentirse mal a lo que acudió al hospital para que se le diera la noticia. Desde ese momento solo tuvo contacto con el exterior vía Internet.

Te puede interesar: Primeros casos de Coronavirus en el futbol: un jugador y periodista dan positivo

Kike Mateu es colaborador de El Chiringuito TV, Tot a Punt, además de ser columnista en Las Provincias, y fue a El Chiringuito al primer medio que le confirmó la noticia de su ingreso al hospital. Hoy 25 días después de ese momento Kike en su cuenta de Twitter se encargó de narrar su salida de forma oficial del hospital, después de que el médico le infirmó que su segunda prueba había dado negativa.

"Coronavirus. Día 25. Segunda parte de la prórroga. Minuto 116' de la final. Entra el médico en mi habitación, me mira y dispara. Marca Iniesta. He dado el segundo negativo. Termina el partido. Me voy a casa. La Locura. Somos campeones. Hoy lo celebro yo, mañana tú y pronto todos", de esa manera tan emocionante al estilo del gol de España en la final del Mundial de Sudáfrica 2010.

Coronavirus. Dia 25. Segunda parte de la prórroga. Minuto 116' de la final. Entra el médico en mi habitación, me mira y dispara. Marca Iniesta. He dado el segundo negativo. Termina el partido. Me voy a casa. La locura. Somos campeones. Hoy lo celebro yo, mañana tú y pronto todos. — Kike Mateu��������⚽️��������️‍♂️ (@kike_mateu) March 22, 2020

Con este caso se le da la esperanza a muchas personas para poder recuperarse de esta enfermedad, Kike es uno de tantos que ha podido recuperarse, lamentablemente hay otros casos de periodistas españoles que no corrieron con la misma suerte, son el caso de José María Candela y Tomás Días-Valdes.

En estos momentos España es uno de los países luego de China e Italia con más casos de contagios así como de muertes, hasta el día de hoy el país ibérico marcha con 28 mil 572 personas positivas por coronavirus, mil 753 muertos y 2 mil 575 personas más curadas.