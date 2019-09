Periodista es despedido por comparar a Romelu Lukaku con un mono

Italia.- La liga italiana se ha caracterizado por ser una competición cero tolerante en el ámbito de racismo, durante varios de sus partidos aficionados lanzan insultos racistas a jugadores como los claros ejemplos de Paul Pogba, Mario Balotelli, Moise Kean, Blaise Matuidi y el más reciente de Romelu Lukaku, lastimosamente ahora se sumó un personaje más a este acto inaceptable en el deporte.

Un periodista italiano llamado Luciano Passirani en un programa de televisión donde fungía como analista realizo lo que al principio parecía un buen comentario hacia el mismo Lukaku pero al finalizar lo comparo con un mono al decir que solo lo detendrian con 10 bananas.

Lukaku nueva victima de racismo en Italia | AFP

"Actualmente no veo en Italia un jugador como Lukaku. En ningún equipo, ni en la Juve, ni en el Inter, ni en el Milan, ni en la Roma ni en la Lazio… no hay nadie más fuerte, a mi me gusta muchísimo. Te cambia todo el equipo. Si vas al uno contra uno estás muerto, te caes al suelo. La única forma de pararlo sería dándole 10 bananas para comer", declaró.

Después de la declaración en televisión Fabio Ravazzani, director de Top Calcio anunció que el presentador dejaría de trabajar en esa empresa y que no volvería a la cadena televisiva.

Lukaku escribió en sus redes sociales un mensaje en contra de estos actos de discriminación y mando un mensaje a sus compañeros de profesión de tomar de frente el problema.