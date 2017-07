Periodistas argentinos se burlan del futbol mexicano

Argentina.- En los últimos tiempos en el mundo del futbol se ha hablado mucho de un tema polémico que ha sucedido muy constantemente, el racismo y la discriminación. En Argentina, parece que esa situación les pasa de largo, ya que dos periodistas mostraron su molestia hacia el balompié mexicano.

Esto no podemos permitirlo. Es tremendo insulto al país màs allá del futbol https://t.co/7dg2JA0p0E vía @Ku_Liao — FERNANDO SCHWARTZ (@fersch_4) 3 de julio de 2017

Todo sucedió durante la transmisión del programa 'Fútbol al Horno' de la TV argentina, donde el periodista Flavio Azzaro y Augusto César se burlaron e insultaron fuertemente al fútbol mexicano.

Dejo las cuentas por aquí, me doy la vuelta y me alejo leeentamente:@FlavioAzzaro y @Augustocesar22https://t.co/1xPsgPLoUb — San Cadilla El Norte (@SancadillaNorte) 3 de julio de 2017

"Yo no menosprecio el fútbol mexicano, yo digo que es una mie#$%, yo digo que es una cag#$%& el fútbol mexicano, no es la verdad, es lo que pienso yo, una cag#$%& total. Ninguno de todos los que estamos acá vio en toda su vida un partido entero, los 90 minutos del fútbol mexicano", expresó causando una discusión con los demás invitados al programa.

"Tienes razón, el fútbol mexicano es inmirable, no marcan, no defienden, no saben nada. Lo único bueno de México es el Chavo (del 8), no existe ese país", le siguió con la polémica Augusto César.

#Video Periodistas argentinos insultan a México y a su futbol; lo único bueno que tienen es “El chavo”, dicen https://t.co/tewVOS3TkI pic.twitter.com/f93Hc8f8Xf — Sin Embargo MX (@SinEmbargoMX) 3 de julio de 2017

Uno de sus compañeros de la mesa le pidió respeto hacia el futbol mexicano y lo intentó defender argumentando que los equipos mexicanos siempre hacían buenos papeles en la Copa Libertadores e incluso que se metían en las semifinales del certamen.