Perla Mont da inesperada sorpresa a sus seguidores con su último outfit

Estados Unidos.- Perla Mont no se cansa de ser el tema de conversación en las redes sociales y es que la mexicana cada que comparte algo en sus plataformas es para para eso mismo, lo busque o no ya que su gran comunicad de fans se encargan de hacerlo y en esta ocasión no fue la excepción y es que había una muy buena razón ya que hasta un regalo les dejó la modelo.

Este miércoles Perla Mont "pagó" a sus fans en redes con 3 fotos el no haber mostrado su outfit de este martes y es que estuvo tan ocupada que no le dio tiempo de compartir su ropa pero este día muy temprano colocó las fotos para que todos pudieran ver qué había usado pero se llevaron una gran sorpresa con la segunda foto.

Perla Mont quien es una de las mujeres más atractivas en Instagram dejó con la boca abierta a sus fans luego que su pantalón tuviera un pequeño detalle para que los más de mil likes en apenas minutos se hicieran presentes, más los comentarios de los fans asombrados mencionando que no podía haber alguien más bella que ella.

Leer más: Sommer Ray modela sus mejores conjuntos deportivos de su colección

Este fue el atuendo de Perla Mont este martes | Foto: Instagram Perla Mont

El outfit parecía de lo más normal, un top en tonos azul y morado que hace juego con una pequeña chaqueta que sigue el mismo patrón que deja al descubierto su abdomen, en la parte inferior un pantalón de mezclilla de lo más normal y unos tacones que cubría el largo del mismo atuendo. Pero todo cambiaría cuando se dio la vuelta pues ahí estaba la sorpresa.

El pantalón tenía la tela rasgada con unos evidentes agujeros que dejaban ver mucho más de lo que se pensaba, cada uno de ellos estaba acomodado debajo de los glúteos de Perla Mont lo que hace la escena aún más infartante, así fue como la modelo demostró que su outfit del día anterior había sido de otro nivel.

La sorpresa de Perla Mont para sus seguidores | Foto: Instagram Perla Mont

Los fans quedaron encantados con el atuendo de Perla Mont y no dudaron en recordárselo, además de darle mucho amor a otras publicaciones. Tambien el plus por lo que Perla Mont se lleva más reconocimiento es por haber trabajado su físico de esa manera de manera natural y mucha dedicación para ser el sueño en las redes.