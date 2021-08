Perla Mont revienta las redes con un cover up rojo pasión que hace inevitable no voltear a verla

México.- Día tras día Perla Mont supera sus mismas publicaciones en las redes sociales, en esta ocasión toda la atención se dio en su cuenta de Twitter en donde compartió un par de fotos en donde dejó claro que está muy cerca de tocar el cielo al ser un verdadero ángel.

Las imágenes fueron tomadas en las recientes vacaciones de la empresaria por las bellas islas en Grecia, ahí aprovechó la luz natural y los hermosos paisajes para compartir las mejores fotos que nunca se le hubieran ocurrido en un lugar diferente.

Esta mini sesión si se le puede llamar así consta de dos fotos que por si solas llaman mucho la atención al presentar a Perla Mont utilizando un cover up, un estilo vestido que puede ser corto o largo como ella lo usa para portarlo en las playas o una piscina, ayuda a cubrir un poco la figura mientras deciden entrar o no al agua.

En el caso de Perla Mont fue inevitable no detenerse en su publicación para miles de personas pues la intensidad del color de su vestido es impresionante, eso más la locación y la luz que recibe hacen las fotos una verdadera obras de arte.

Así de impresioante lucía Perla Mont en ese momento | Foto: Twitter Perla Mont

Tambien dejó claro que no quería que iniciaran con los tradicionales "dichos" que se han hecho populares haciendo referencia a los colores y que tienen connotaciones algo elevadas de todos, "Ni empiecen con los dichos...", escribió Perla Mont.

Lo que tambien le dio el toque de sensualidad es que la misma Perl Mont jugó con la mente de sus fans quienes de inmediato intentaron asegurar que no portaba un traje de baño debajo de su cover up, para su mala si lo hacía pero era del mismo color de su piel lo que parecía que estaba totalmente libre pero nunca fue así, además lo hizo para mantener la armonía del diseño y que no se vieran más colores detrás.

El intenso color del cover up de Perla Mont llamó mucho la atención | Foto: Twitter Perla Mont

Perla Mont es una de las mujeres más influyentes de las redes sociales en la actualidad principalmente en lo que tiene que ver con el cuidado del físico, ya que ella es dueña de uno de total envidia, y las personas piden consejos y algo de ayuda para ser como ella, misma que brinda sin problema alguno.