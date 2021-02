Pese a estar en la lista de Emma Coronel, Canelo Álvarez se hace el difícil

Estados Unidos.- Se dio a conocer que la modelo y exreina de belleza Emma Coronel tiene entre su privilegiada lista de amigos en redes sociales al mexicano Saúl "Canelo" Álvarez, siendo el único atleta azteca figurando en ella junto a otras estrellas mundiales del deporte. Pero no todo es felicidad y es que la acción no es reciproca ya que el boxeador mexicano hasta el momento no le ha dado seguir a las redes de Emma.

Tras revisar la lista de amigos de "el Canelo" que cabe aclarar que también es más que exclusiva pues solo son 111 cuentas las que tienen el privilegio de aparecer, pero la sorpresa es que el mexicano hizo caso omiso a la alerta que Emma Coronel envió cuando lo siguió a él por lo que Saúl no le regresó el favor y no aparece en su lista de amigos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Aunque podría ser un tema de alerta también hay que dejar claro que las redes de Saúl Álvarez en muchas ocasiones no son manejadas por él ya que estar al pendiente de más de 8 millones de personas solo en Instagram más las millones más que hay en sus otras cuentas resulta hasta en momentos muy complicado. Aun así se mantiene negando el "follow" a Emma.

Leer más: El Canelo, el único atleta mexicano que figura en la lista de Emma Coronel

En las redes de Canelo Álvarez no figura Emma Coronel | Foto: Captura Instagram

Algo que también podría ser el motivo de que no haya interacción entre ambos es que no se conocen, hasta el momento de lo que sabe de la carrera del boxeador no se le ha conocido algún momento en donde pudo haberla conocido, o el mismo caso para Emma pues desde hace muchos años ha vivido una vida más que reservada por lo que nunca se han sabido de una relación de amistad entre ambos.

Sim embargo eso no deja fuera la posibilidad de que en algún momento pudieran tener algún acercamiento, ya sea en alguna pelea o evento. Claro siempre y cuando Emma Coronel puede salir bien librada de lo que actualmente vive en los Estados Unidos ya que apenas este lunes 22 de febrero fue detenida en Virginia por supuesta colaboración en el tráfico de drogas a los Estados Unidos.

"Canelo" Álvarez sube al ring este 27 de febrero

Dentro de unas cuentas horas el mexicano volverá a las acciones, ya está todo listo para su pelea ante el turco Avni Yildirim en donde se pondrá en juego el título de los Supermedianos del CMB. Álvarez viene de pelear apenas en diciembre ante Callum Smith a quien derrotó sin complicaciones y busca seguir con esa línea de mantenerse invicto en los nuevos combates.

Leer más: "Tienen tatuado a Golovkin no sé dónde" : explota Saúl "Canelo" Álvarez en plena entrevista"

Saúl "Canelo" Álvarez tiene actualmente poco más de 7.9 millones de seguidores solo en Instagram | Foto: Instagram Canelo Álvarez

Este inicio de semana ambos boxeadores pisaron la cancha del Hard Rock Stadium de Miami donde se llevará a cabo el evento, ahí se tomaron la fotografía del recuerdo con el famoso "Face to face" y además de haber posado con el jersey de los Dolphins de Miami equipo de la NFL que juega de local en ese estadio.

La pelea será este sábado 27 de febrero en la cartelera estelar de la noche. Se espera que el mexicano salga a buscar la pelea desde los primeros rounds, si bien el mismo Canelo se advirtió él mismo ya que su rival es más peligroso de lo que los medios lo catalogan, asegura que Yildirim irá por él desde el inicio del combate y será una buena pelea.