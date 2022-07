Pese a llamarle "telonero", Mayweather se puso del lado de 'Canelo' Álvarez en disputa de Ryan García

Casi 9 años pasaron de la única vez que Floyd Mayweather se enfrentó a Saúl 'Canelo' Álvarez y a pesar de ello el estadounidense sigue opinando sobre el tapatío. En esta ocasión lo hizo de cara a la pelea del tapatío con Gennadiy Golovkin y también habló de la disputa con Ryan García.

A pesar de que 'Money' llamó al 'Canelo' "segundón" y "telonero", en referencia a que hizo fama gracias a pelear antes del estadounidense, no dudo en ponerse de parte del mexicano ante las declaraciones de Ryan García. Mayweather consideró que el mexicoamericano no tendría por qué hablar de la carrera de otro sin concentrarse en la propia.

"Logra lo que Canelo ha logrado, después hablas mal de él. Pero no necesitas hablar mal de él de todos modos, porque todos debemos permanecer en nuestro camino. Entonces realmente no deberías hablar mal si fuiste a su campamento para aprender de él", declaró a FightHype.com.

El estadounidense añadió que no le agrada que un boxeador primero busque aprender de alguien y después le critique, y por ello no simpatiza con Ryan García. "Primero elogia a Canelo; quería aprender de Canelo. Fue al campamento de entrenamiento de Canelo. Ahora todo es odio; no me gusta esto, no me gusta él".

Mayweather fue quien le propino a 'Canelo' Álvarez la primera derrota de su carrera, en septiembre de 2013, con lo que conservó la corona de peso mediano ligero de la AMB. Y aunque actualmente se encuentra retirado, no se mantiene ajeno al mundo de boxeo y de los rivales que enfrentó.

Por ello, se aventuró a dar un pronóstico sobre la pelea de Álvarez contra Gennadiy Golovkin y consideró que el mexicano vencerá al kasajo de 40 años. "Una cosa sobre Canelo, va a dar un paso al frente y hacer lo que tiene que hacer. Va a pelear", sentenció 'Money'.