¡Picante foto! Emily Tanner conquista a sus seguidores con un diminuto traje de baño en color negro

Una respuesta inmediata tuvo la modelo e instagramer norteamericana, Emily Tanner, quien con una foto espectacular en traje de baño en color negro, capto la atención de todos sus seguidores en las redes sociales.

Emily Tanner es una apasionada de las sesiones de fotos en traje de baño y en esta ocasión no le quedo mal a sus fans, quienes rápidamente le dieron me gusta a dicha publicación, la cuál tuvo más de 14 mil me gusta en poco tiempo de estar arriba en su cuenta oficial de Instagram.

En estos momentos, la modelo norteamericana se esta convirtiendo en una de las mejores influencers de instagram y eso se demuestra en su número de seguidores que cuenta en estos momentos.

Tiene 795 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram y este año estará logrando arribar al millón, todo gracias a su gran dedicación y disciplina subiendo su contenido de excelente calidad.

La modelo e instagramer norteamericana se esta esforzando demasiado en poner su nombre en lo más alto en las redes sociales.

Tanner es modelo de Instagram que usa y promociona marcas de trajes de baño como Private Party, Frankie's Bikinis y Ola Feroz Swimwear en su popular cuenta. Ha obtenido más de 750.000 seguidores en la plataforma hasta ahora.

Fue elegida como la Adorable Chica del Día de Sports Illustrated en noviembre del 2016. Tiene una hermana llamada Leah. Ha mostrado a su hermana en su cuenta de Instagram.