Pickleball: Primer edición del Nacional de Pickleball se celebrará en San Juan, del 2 al 5 de diciembre

Para muchos, la disciplina de pickleball, podría ser un deporte nuevo, pero les sorprendería saber que tiene más de 50 años existiendo, aunque bien es cierto que desde hace unos años se ha comenzado a extender por el mundo, con un gran recibimiento.

México es uno de los países que está siendo testigo de primera mano, del crecimiento que está teniendo este deporte que combina diversos aspectos del tenis, bádminton, y el tenis de mesa.

Un claro ejemplo, es que ya se están realizando torneos en el País, que si bien todavía son amateurs, no tardan en llegar los torneos profesionales, y por qué no, la inclusión del pickleball como un deporte olímpico en un futuro no muy lejano.

En entrevista exclusiva para EL DEBATE, Javier Regalado, presidente de la Liga Profesional de Pickleball México, dio a conocer los detalles del torneo que está a poco más de 2 semanas de iniciar, en San Juan, Querétaro, y que está generando gran expectativa entre la comunidad del deporte.

Los más pequeños ya están tomando aprecio al deporte. Foto: Cortesía

¿Qué es el pickleball, y en dónde nació?

El pickleball es un deporte que lo describo como un híbrido entre el tenis, bádminton, voleibol y el ping pong, porque reúne elementos de todos estos deportes. Por un lado es un deporte de raqueta, que se juega en una cancha de 13x6, obviamente mucho más pequeña que la de tenis. Lo que tiene de interesante, es que cuando vemos el orígen del deporte, se inició en la costa Pacífico de Estados Unidos, en Washington hace más de 50 años.

La historia cuenta que un congresista americano, que en los fines de semana veía que la familia no se integraba a alguna actividad deportiva. Entonces, en una cancha de bádminton que estaba muy desaprovechada, comenzaron a inventarlo, cogieron unas paletas, y con una pelota de plástico iniciaron a jugarlo.

Con los años comenzaron a desarrollar las reglas, y después de 50 años, es increíble que tenga tanto tiempo, pero es un deporte que se mantenía muy regionalizado en esa zona de Estados Unidos, y en los últimos 5 años ha sido un crecimiento exponencial impresionante, que al día de hoy se calcula que hay 6 millones de jugadores en Estados Unidos, y toda la infraestructura, en términos de canchas también ha ido creciendo, con cerca de 40 mil canchas, tours, ligas organizadas profesionales que manejan bolsas muy interesantes.

Pero lo que me gusta puntualizar, es que como el deporte se inventó como un pasatiempo familiar, y aunque ahora es muy competitivo, no pierde la esencia de seguir siendo un deporte de pasatiempo, y eso es muy importante, porque ha roto barreras que se tenían en otros deportes, como de género, edades, y este deporte ha logrado integrar comunidades, ciertos grupos que en otros deportes es muy difícil muy mezclar. Por ejemplo, a diferencia del tenis, logra sacar el deporte del club, y lo lleva a las áreas públicas. Es un deporte que le está quitando lo elitista al tenis, al deporte de raqueta en general, y por su nobleza, facilidad de jugarlo, y lo económico que es,han sido factores importantes para el crecimiento que está teniendo.

Las raquetas y las pelotas son muy económicas, pero la red digamos es la única parte cara de la cancha, que valdrá entre 2 mil 500 o 3 mil pesos, y uno puede armar la cancha, con gis o cinta, en cualquier firme de concreto o cemento de 13x6.

¿Cómo ha sido el recibimiento del pickleball en México?

El deporte llegó a México por extranjeros, principalmente canadienses y americanos, que se jubilan, y vienen a México a pasar el invierno, y se trajeron el deporte consigo. Entonces, el deporte comienza a crecer principalmente en zonas turísticas como Los Cabos, Mazatlán, Puerto Vallarta, San Miguel de Allende, Cancún, en todos estos lugares donde hay extranjeros, empieza la semilla, y poco a poco jugadores locales y nacionales lo empezaron a adoptar.

Las canchas de pickleball se están multiplicando. Foto: Cortesía

Todavía el año pasado con la pandemia, seguía muy focalizado el deporte en estas ciudades de México, pero lo que notamos este año, es que el deporte está teniendo un crecimiento a nivel nacional. Ya se están montando diversas canchas en muchos lugares, como Mérida, Hermosillo, Cancún, entre otras ciudades.

Del 2 al 5 de diciembre tendremos nuestro primer Torneo Nacional de pickleball, que llevaremos a cabo en el Fraccionamiento San Gil, que está localizado en San Juan del Río, Querétaro, y estamos esperando un total de 200 participantes del país, así como extranjeros. Aunque sea un torneo Nacional, será un evento de talla internacional, ya que vamos a tener contingentes de Estados Unidos, Canadá, Brasil, que vienen hasta 20 jugadores de Brasil, jugadores de Argentina.

¿Qué categorías estarán manejando?

Vamos a tener un torneo por un lado infantil, para nosotros los jóvenes y niños son muy importantes en el crecimiento de este deporte, y efectivamente, tendremos categorías infantiles, así como también de categorías de los 16 a los 59 años, en sus 3 modalidades, principiantes, intermedios y avanzados. Después hay una categoría de 60 y mayores, ahí tenemos 2 categorías: principiantes/intermedios, y avanzados.

¿Cuáles serían los premios, así como los costos de inscripción?

Como es un torneo amateur, no tendremos premios de efectivo, solamente se entregarán trofeos muy bonitos de talavera poblana, para darle ese toque muy mexicano, y los costos de inscripción es de 800 pesos, y como hay jugadores que se quieren registrar en varias categorías, entonces, cada categoría extra, serían 200 pesos más.

Quisiera agregar que en febrero próximo (2022), vamos a tener otros 2 torneos pero esos sí son profesionales. En Estados Unidos hay 2 grandes tours de profesionales, que durante el torneo, se juega el profesional y también el amateur. Pero este tour, nos asociamos con ellos, y es por eso que tendremos 2 torneos en febrero en México, uno en Guadalajara el 3 de febrero, y el siguiente el 10 de febrero en Cancún, que serán de talla profesional, con bolsas de premios valuadas en miles de dólares.

Para mayores informes consultar el siguiente link, y página de Facebook.