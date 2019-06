Piden justicia por el accidente ocasionado por Joao Maleck

Guadalajara.- Tras la muerte de su hija por el accidente vial causado por el futbolista Joao Maleck, quien conducía el estado de ebriedad, Cristina Álvarez pide a las autoridades justicia que esclarezcan los hechos para tener justicia.

La madre de María Fernanda Peña señaló, durante una conferencia de prensa en Guadalajara, que existen factores que entorpecen la investigación en contra del deportista e 20 años:

Exijo se investigue a los fiscales que están dando por ciertas estas pruebas: Son falsedades. Pido justicia y no más impunidad

La afligida madre explica que los abogado de Maleck, están falseando información con tal de que el futbolista quede libre de culpas. Ante esta situación, Álvarez exhorta a las autoridades a acabar con la impunidad.

“Los abogados del asesino están presentando pruebas falsas, como un video cortado diciendo que iba a 70 kilómetros por hora. Además, se le tomaron las pruebas de alcohol después de 8 o 12 horas y se le suministró una sustancia para borrar evidencias en los exámenes de orina y sangre”, argumentó.

Con gran pesar, Álvarez reveló el dolor que le provoco perder a dos personas de su familia con la inconsciencia de un conductor ebrio, asegura que no puede dormir o descansar desde lo ocurrido. “Esta tragedia no debió suceder, mi hija y su esposo tenían un futuro por delante y son víctimas de un borracho futbolista, desgracia y asesino que les quitó la vida. No resigno a no volver a ver con vida a mi hija adorada”.

Cabe mencionar que el accidente ocurrió cuando la pareja acababa de salir de la iglesia donde celebraron su unión. En el que parecía ser el día más feliz de sus vidas y el inicio de una nueva etapa, jamás llegaron a pensar que serian chocados por un conductor que conducía a exceso de velocidad, en aparente estado de ebriedad.