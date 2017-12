Pietrasanta e Higuera protagonizan "guerra" en Twitter

Ciudad de México.- El tenso ambiente que viven el futbolista Oswaldo Alanís y el conjunto de las Chivas, ha dejado mucho de qué hablar en todos los medios deportivos del país, algunos están en contra de lo que el club del rebaño le está haciendo al defensa central, pues al no llegar a un acuerdo en su renovación lo mandó a entrenar a la Segunda División.

Sin embargo, a los constantes comentarios pocos le han puesto nombre y apellido al problema en el cual se encuentran el futbolista y el equipo. Pues el periodista de la cadena deportiva ESPN, Jorge Pietrasanta, no se guardó nada a través de sus redes sociales por lo que comenzó hablar sin rodeos sobre los directivos del futbol mexicano.

Pero en su crítica al que más le llovió y fuerte fue al CEO del Rebaño Sagrado, José Luis Higuera, a quien señala como principal responsable de que en esta situación se vea afectado no solamente el futbolista Oswaldo Alanís sino también el equipo del Rebaño Sagrado, y es que no es la primera vez que ambos personajes protagonizan este tipo de episodios en las redes sociales.

Duro y directo fue el mensaje que publicó en su cuenta de Twitter el periodista Jorge Pietrasanta en donde además del CEO de Chivas, también el mensaje fue dirigido para las máximas autoridades que rigen el futbol mexicano Decio De María y Enrique Bonilla.

"Los dirigentes del futbol mexicano son una verdadera vergüenza; retrógradas. Decio, Bonilla y compañía. Y ese tal Higuera de Chivas, es peor", escribió Jorge Pietrasanta, mensaje que sin duda alguna tuvo una respuesta.

El polémico directivo del Rebaño Sagrado, José Luis Higuera, tampoco se quedó con los brazos cruzados y en consecuencia respondió al tuit de Jorge Pietrasanta cuestionando sus niveles académicos.

“Recibido con tus mejores deseos!!! de periodismo real ni hablamos verdad mi estimado eres egresado de que generación? Universidad? Maestría? Doctorado? te deseo un gran año y que sigas siempre así!!Nunca cambies o perderemos momentos que solo tu puedes dar”, contestó el directivo.

Posteriormente, Pietrasanta se fue con todo y le siguió tundiendo al directivo llamándolo el "payazo advenedizo del futbol", además le pidió respetar los derechos de los futbolistas, tal como el de Oswaldo Alanís.

"Exacto, maestría y doctorado! Investiga y aprende a escribir. Eres un payaso advenedizo en el futbol, eso todos en el medio lo saben, el día que te vayas nadie se acordará. Felices fiestas y aprende a respetar al futbolista; Alanis, Fierro, etc,etc", escribió el periodista de ESPN.

Finalmente, Higuera volvió a responderle al periodista expresando sobre la forma de ser de Jorge Pietrasanta. "El Burro hablando de orejas. Creo que tu si no me vas a olvidar. Tomo el comentario de alguien exitoso, respetuoso, etico, decente y sobre todo buena persona que sin conocer a las personas las ataca, desprestigia ofende, etc solo por que su trabajo se lo permite. Suerte".