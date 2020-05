'Pikolín' Palacios revela que pudo llegar a Chivas

México.- Pieza clave para la obtención del bicampeonato de los Pumas de la UNAM en el año 2004, Marco Antonio Palacios fue sin duda un emblema del equipo 'felino' por su gran garra y corazón; pero aquellos valores lo llevaron a ser pretendidos por el equipo mas amado del futbol mexicano.

El 'Pikolín' comentó en una entrevista para 'Mediotiempo' que tras su gran actuación en la Copa Sudamericana de 2005 cuando Pumas fue subcampeón antes Boca Jrs, corrieron rumores de que los tapatíos querían integrarlo a su equipo, lo cual le causó mucho gusto en ese tiempo.

Fue justo después de la Copa Sudamericana. Como hice un gran torneo internacional, empezaba a sonar mucho, y entonces por ahí se escuchaban los rumores pero tampoco fue algo concreto que hablara con la directiva, siempre fue como un rumor, no se logró dar y fue por algo”, expresó.

A pesar de todo, el canterano de la Universidad mencionó que siempre fue un gran sueño para él jugar en Chivas, pues es el equipo que representa al futbol mexicano con sus jugadores; todo lo contrario al América, archirrival de Pumas, y equipo al que 'Pikolín' tiene claro que no iría por la filosofía del club.

El único que me acuerdo, o que hubo alguna posibilidad en algún momento fue en Chivas y en Chivas me hubiera encantado jugar, es un equipo de mexicanos que representa muy bien al país, pero en América no, sabían que yo era su archirrival”.

“La verdad es que es muy difícil que yo me hubiera ido al América, si no que imposible, no va con mi filosofía de vida, no concuerdo con muchas ideas y yo feliz de mi historia con Pumas”, señaló.

TAMBIÉN PUEDES LEER:

Jugadores del Sevilla organizan una fiesta en plena cuarentena

Liga MX: Gobierno de Michoacán buscará la forma de evitar la mudanza de Monarcas