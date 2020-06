Pique: “Veo muy difícil ganar este Liga”

España.- El Barcelona no pasó del empate con el Sevilla en su visita al Sánchez Pizjuan, lo que le da una gran oportunidad al Real Madrid de alcanzar el liderato si gana su próximo encuentro ante la Real Sociedad; cosa que pone de muy pesimista al defensor central Gerard Pique.

El jugador español de los 'Blaugranas' emitió unas palabras al termino del partido, donde se mostró frustrado y triste por no poder conseguir la victoria de visitante; pero también señaló que aunque la cosa se vea complicada, ellos van a luchar por La Liga hasta el final de la temporada.

Va a ser muy difícil ganar esta liga al no depender de nosotros, vamos a hacer todo lo posible, pero supongo que ellos van a perder pocos puntos. Las sensaciones no han sido malas, el equipo lo ha intentado, al final no hemos podido meter ningún gol, pero hemos tenido nuestras ocasiones", explicó Pique.