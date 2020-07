Piqué desató la polémica por el gol anulado a Lionel Messi

España.- La tensión que rodea al arbitraje en España es bastante alta y solo falta una acción dudosa para echar más leña al fuego, así sucedió en el gol anulado a Lionel Messi hoy en el Barcelona vs Villarreal y es que Piqué que no se quedó con las ganas de recordar que el Real Madrid ha tenido ayuda del VAR y lo hizo con unas señas que luego mágicamente olvido que realizó.

Luego de que se anuló el gol de Messi por fuera de juego, Piqué realizó unas señas con sus manos simulando estar escribiendo, haciendo referencia a que ordenaron al VAR anular el gol. Una vez que acabó el partido y fue entrevistado aseguró que nunca hizo nada como eso.

No me acuerdo, no lo sé. No me acuerdo. Es que cuando estás en el campo, con la adrenalina a tope, la verdad que no sé de qué me estás hablando", dijo el central blaugrana.