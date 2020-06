Pique recuerda el histórico Mundial de Sudáfrica: “Me rompí la cara por España, y conocí al amor de mi vida”

España.- Gerard Pique siempre ha sido uno de los futbolistas mas criticado en España por sus polémicas declaraciones ante el régimen del país y su preferencia por la región de Cataluña; sin embargo el jugador ha podido desahogarse de todo lo vivido en uno de los torneos mas importantes de su carrera, el Mundial de Sudáfrica 2010.

A 10 años de aquella justa mundialista donde la selección española consiguió su primer título, Pique sigue recodando con cariño todo el proceso que vivió con la selección, desde los partidos en cancha hasta los momentos fuera de ella, como cuando conoció a la cantante Shakira, su ahora esposa.

Pique recordó los momentos donde se la ha criticado dentro del selectivo español, agregando que no entiende dichos señalamientos, pues afirma que cada vez que se puso la camiseta de “la roja” literalmente se partió el alma y la cara para defender el escudo de sus nación, pues es un profesional.

En el primer partido me abrieron la ceja, en el segundo el labio, y en dos días, en un entrenamiento, me dieron un pelotazo en la boca y me abrieron de nuevo el labio. Recuerdo a Vicente del Bosque (el entonces seleccionador) diciendo: ‘Pero qué mala suerte que tiene este chico’. Pero sí: me rompí la cara por España. ¡Viva el Rey!”, concluyó el defensa.