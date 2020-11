Pirata Morgan confiesa que un luchador gana más si pierde una batalla

Ciudad de México.- Muchos aficionados y fieles seguidores de la Lucha Libre Mexicana se han hecho la pregunta de ¿Cómo es vivir siendo gladiador de la Lucha Libre?, ¿Cuánto ganará un guerrero dentro de la Lucha Libre? pues el legendario e histórico peleador Pirata Morgan argumentó lo que es la vida dentro y fuera del ring.

Uno de los rudos más conocidos del gremio, se atrevió a dar detalles acerca de lo que ocurre durante una batalla sobre los encordados, refiriendo que la Lucha actual ha sido demasiado descuidada, por lo que este deporte se ha concretado como un "negocio".

Dejarse vencer por el rival, vale más que ser el ganador y no por el tema del raiting, sino por lo monetario. Refirió Pirata Morgan.

En una entrevista realizada por el Youtuber El Escorpion Dorado, el peleador confirmó que los promotores han sido una influencia dentro del pancracio por la manera de manipular los eventos, pues asegura que fue sugerido por uno de ellos para dejarse perder, pues al final el sería el ganador con respecto al tema económico.

"Yo cuando apuesté la cabellera, siempre la perdí, porque si me he vendido. Cuando uno lucha porque la mata esta en juego, es cuando el luchador profesional sale beneficiado, superando a cuando es por algún título, porque en este punto el que pierde desciende su popularidad y el que gana consigue mayor rating".

Pirata Morgan a la espera de su Lucha

"Pero en realidad, el que pierde obtiene mayor ganancia si se habla de dinero. Y me pongo de ejemplo, en mi pelea cabellera vs cabellera frente al fallecido Héctor Garza en puebla, uno de los promotorres comentó, el ganador se lleva $25mil y el perdedor $150mil y bajo el agua habrá un bono extra de $50mil si te dejas vencer por Garza". confesó.

Además, el Pirata Morgan recordó el momento cuando tristemente perdió el ojo en sus inicios como Luchador Profesional. "A la hora de volar, me fui de paso y me estrellé en la codera. Aquella vez yo fuí el ganador, y sobre el ring caí y desperté en la enfermería porque me había roto el lagrimal. Yo debuté en el año de 1979 y el accidente fue en 1982". mencionó.

Pirata Morgan es de las leyendas más importantes en la Lucha Libre Mexicana, en donde una de sus participaciones sorpresas fue en el Torneo XXV aniversario de la Caravana Estelar AAA en el torneo de tercias donde participó junto al Cobarde y Blue Demon Jr en Triplemania XXV. en 2017.