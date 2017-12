Pizzi, responsable que Chile no vaya la mundial: Valdivia

A dos meses de la derrota ante Brasil por 3 a 0 que aniquiló las posibilidades de Chile de ir al mundial de Rusia 2018, el futbolista Jorge Valdivia volvió a arremeter contra el entrenador Juan Antonio Pizzi.

“He escuchado mucho sobre Pizzi, pero a mí no me dejó nada, tácticamente no me dejó nada”, sostuvo el jugador que fue campeón de la Copa América 2015 bajo la conducción técnica de Jorge Sampaoli, pero que no fue tomado en cuenta para la Centenario 2016 ni para la Copa Confederaciones 2017. “Desde mi gusto futbolístico, no me dejó nada”, insistió.

Jorge Valdivia en el partido de eliminación de Chile para el mundial/Jam Media

Con respecto a la actuación del equipo en las Eliminatorias, Valdivia responsabilizó al director técnico: “Él es el gran responsable de la eliminación, nos dejó fuera del Mundial, que es lo más importante que nosotros tenemos como jugadores”.

Días después de caer 3-0 con Brasil en la última jornada del campeonato clasificatorio a la Copa del Mundo, Juan Antonio Pizzi arregló su llegada a Arabia Saudita, selección que participará en Rusia 2018. El anuncio de ese vínculo no fue tomado de la mejor manera por los chilenos, incluido “El Mago”.

Juan Antonio Pizzi en un partido con la Selección de Chile/Jam Media

“Si dijo que no quería seguir o que no estaban las condiciones y después aparece en otro lado… Me parece mal. Como persona tengo buenas referencias, pero lo otro, viéndolo desde lo humano, lo pasional, me parece una traición”, concluyó.

En noviembre de este año, el futbolista de 34 años ya había criticado a “Macanudo”, como le dice la prensa chilena al entrenador argentino, y a su cuerpo técnico al asegurar que no se trabajaba pensando en los rivales.

Con información de Infobae