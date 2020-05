Pol Fernández no regresaría a Cruz Azul

Argentina.- Todo parece indicar que el argentino Pol Fernández no volverá a portar la camiseta de Cruz Azul y se quedará definitivamente con Boca Juniors, luego que estos planeen hacer efectiva la opción de compra del jugador.

El deseo del mediocampista que termina su préstamo en diciembre, es quedarse jugando con los 'xeneinzes', así lo informó Gustavo Fernández, padre y representante del futbolista de 28 años.

Se habla que la intención del conjunto “bostero” es hacerse con la totalidad del pase del mediocampista argentino, pero debido al alto coste de su ficha, el vicepresidente de la institución argentina pediría una extensión de la cesión.

El argentino llegó en el Apertura 2019 al equipo de La Noria por tres años, cuando aún era técnico Pedro Caixinha, pero con la llegada de Robert Dante Siboldi solo acumuló un total de 493 minutos en 12 partidos y solo cuatro de ellos como titular, por lo que buscó salir de “La Máquina” en busca de más oportunidades.

No jugué lo que quería y hoy me toca volver a mi país. No encontré la continuidad que quería, cuando me empecé a sentir bien, tuve una lesión que me dejó un mes y medio fuera de las canchas, cuando volví el torneo estaba a punto de terminarse. Tuve minutos, no los que quería, es una decisión familiar”, dijo Pol en una entrevista en Argentina.