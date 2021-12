¡Polémica! Exjugador Vincent Kompany denunció racismo durante el juego del Anderlecht

Bruselas, Bélgica.- El exjugador y vigente entrenador del equipo belga Anderlecht, participante de la Jupiler Pro League, visitó la cancha del equipo Brujas para cumplir con el marco de la jornada 20, en el encuentro que se vio manchado por distintos comentarios racistas hacia su persona.

El entrenador declaró su molestia al término del partido. Él aseguró que no dejó de escuchar palabras discriminatorias e insultos mientras se dedicó en dirigir a su plantel, que en este fin de semana fue visitante en el partido que se jugó en la cancha del Estadio Jan Breydel.

Salgo de este partido muy disgustado. Durante todo el partido, el cuerpo técnico y yo fuimos insultados. ofensas racistas que también fueron dirigidos a los jugadores. El día terminó mal" externó Vincent Kompany después de que su equipo empató por 2-2 con Brujas.

"Me voy a reunir con mi cuerpo técnico y con las personas que me importan. No debemos vivir con esas actitudes hoy en día", complementó el exjugador que fue víctima de racismo. Por otro lado, el cuadro azul y negro ofreció disculpas por los comentarios inapropiados que condenó todo acto discriminatorio en el estadio.

"El Club Brujas, sus seguidores, personal, jugadores, empleados y la junta condenan enérgicamente cualquier forma de racismo. Estos pocos no son representativos de los valores y estándares de nuestro Club y no tienen lugar en Jan Breydel", publicó el equipo en Twitter.

¿QUIÉN ES VINCENT KOMPANY, EL RECIÉN DT DE ANDERLEICHT?

Vincent Jean Mpoy Kompany es un exfutbolista belga que hoy día prueba la oportunidad de fungir como director técnico del Club Anderlecht de su país. Es recordado tras una soboberbia presentación cuando vistió los colores del Manchester City, plantel con el que jugó por una década y ganó múltiples títulos de Premier League, FA Cup, Copa de la Liga y Community Shield.

Debutó en la lejana temporada 2003-04 con el Anderlecht, equipo el cual dirige en estos precisos momentos. Asimismo vistió la playera del Hamburgo alemán. Se retiró en la periodización 2019-2020 con Anderlecht para proceder a firmar un convenio de cuatro años como su nuevo entrenador.

