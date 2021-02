"Polémica absurda" afirman medios españoles por la alineación indebida del Club América

España.- Han pasado 3 días desde que se dio a conocer el error en el partido del Atlas vs América y la polémica mediática en redes sociales y programas deportivos que ven una sanción inapelable de parte de la Liga MX para el Club América por una alineación indebida es vista totalmente como "absurda" en medios españoles quienes también han entrado a la discusión.

Con la llegada de Santiago Solari al futbol mexicano, en España pusieron los ojos en la Liga MX y gracias a eso se han esterado de la situación actual que se vive por la sanción que se espera que se apruebe para el cuadro de las Águilas y equipo de Solari. Ante eso los medios deportivos españoles alzaron la voz y la definieron como "polémica absurda".

A través de un programa de radio de "Carrusel Continental" de Carrusel Deportivo se tocó el tema y el espacio dedicado a la Liga MX fue compartido en las redes sociales donde sigue desatándose la polémica por las diferentes formas de interpretar el reglamento de competencia.

"Sí, podemos hablar incluso de una absurda polémica arbitral, con todas las letras en México. Porque el Atlas pide alineación indebida del América de Santiago Solari en el partido disputado ayer (Sábado)", comentan.

"El tema tiene paralizado el futbol en México, no hay más que verlo en las redes sociales, pero leyendo el reglamento y hablando con persones del futbol mundial, la decisión no genera demasiadas dudas", agregó dando a entender que no debe haber una polémica cuando el jugador no participó en el partido como se habla.

Antón Meana y Pablo Pinto, titulares del programa "Carrusel Continental" dejaron claro para su forma de entender y de consultar instancias importantes y el mismo reglamento que no hay manera de que la propuesta del Atlas proceda pues ya que el jugador no tuvo participación en el partido como muchos especulan.

"Como decimos fuente jurídicas vinculadas al deporte consultadas a la cadena SER deja claro que si no juegas, no participas", comentan. "Parece claro, parece un debate absurdo pero el ruido de los medios de comunicación y la presión del Atlas hace que estemos ante un caso donde la justicia deportiva mundial está siguiendo con atención", finalizan.

Sus puntos de vista concuerdan claramente con las del Club América como muchos otros aficionados y exárbitros que no hubo tal infracción ya que la regla se rompería una vez que el futbolista tuviera participación en el juego algo que no tuvo según señalan las partes.

Claro también están los que siguen firmes de que existió una falta y que debe castigarse, en este caso con la derrota para el conjunto americanista y la victoria administrativamente para el Atlas.

En México alguna vez en el 2013 sucedió algo similar cuando Cruz Azul Azul registró a un futbolista que al final no estuvo en la banca y su lugar lo ocupó alguien más pero de igual manera no jugó ni un solo minuto, ante la presión de Toluca quien fue el equipo rival, la Comisión Disciplinaria falló a favor de Cruz Azul ya no se consumó la infracción ya que no jugó.