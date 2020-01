Policías agreden y golpean a esposa de un jugador de Pumas VIDEO

Ciudad de México.- En un hecho que ha hecho estallar de ira a cientos de usuarios en Internet, Mariana Clemente, esposa de Alfredo Saldívar, jugador de Pumas, denunció por medio de redes sociales el momento en que un grupo de policías la agredió verbal y físicamente, estando ella embarazada.

Mariana narra que una patrulla de la CDMX los detuvo aparentemente sin motivo alguno, mientras ella viajaba en compañía de su pareja y uno de sus hijos la tarde el miércoles 30 de enero en la conocida Avenida Revolución.

"Amigos, ayúdenme con un RT. Una patrulla de la CDMX nos paró sin motivo alguno. Vengo con mi hijo, mi esposo y estoy embarazada. Una mujer quería revisar mi bolsa y al decirle que no, se me subió encima y me golpeó", contó Clemente en su cuenta de Twitter.

Amigos ayúdenme con un RT una patrulla de la CDMX nos paro sin motivo alguno. Vengo con mi hijo, mi esposo y estoy embarazada. Una mujer quería revisar mi bolsa al decirle que no, se me subió encima y me golpeó. pic.twitter.com/u49vWZA9Qu — Mariana Clemente (@Marianagrl) January 30, 2020

Ella también hizo por publicar un video se ve claramente cómo los agentes comienzan a agredirla y golpearla mientras que Pollo Saldívar reprueba con groserías el acto y diciendo "Está embarazada!; además se ve a uno de los oficiales diciendo al portero: "Le voy a quitar la sonrisa de un vergazo".

Instantes después, Mariana compartió una fotografía de cómo quedó su rostro, tras las agresiones físicas por parte de la policía.

Adjunto fotos! Estoy embarazada de 16 y medio es increíble que hagan esto a una familia que no está haciendo absolutamente nada. pic.twitter.com/Z85gqeMT8R — Mariana Clemente (@Marianagrl) January 30, 2020

El apoyo para Mariana Clemente y su familia no se hizo esperar. Usuarios en redes sociales le apoyaron a difundir la denuncia, en espera de obtener pronta respuesta y justicia ante el lamentable acontecimiento.